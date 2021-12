1 Le parole di Miriana Trevisan

Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nelle ultime ore a prendere le parti di Lulù Selassié, schierandosi contro Manila Nazzaro e Katia Riacciarelli è stata Miriana Trevisan. Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo in questi giorni c’è stata una piccola discussione tra l’ex Miss Italia e la Principessa per via delle pulizie della casa. A quel punto Manila e altri concorrenti hanno iniziato a minacciare di nominare coloro che non dovessero rispettare i turni. Anche durante la diretta la questione è stata affrontata, e a intervenire è stata anche Clarissa, che ha fatto un duro attacco alla Nazzaro. Successivamente come se non bastasse la più piccola delle Selassié ha anche invitato Jessica a lasciar perdere Alessandro Basciano, e così non sono mancate battutine da parte sia di Manila che di Katia stessa.

In queste ore ore così a schierarsi dalla parte di Lulù è stata proprio Miriana Trevisan, che chiacchierando con Jessica ha fatto una piccola critica sia alla Nazzaro che alla Ricciarelli, affermando:

“Se per voi non è giusto che Lulù non rispetta i turni, glielo diciamo. Questa minaccia del voto mi fa schifo. Manila divide le cose, la vede un po’ da madre. Vede il tuo difetto ma al di là di questo ti vuole bene. Però con me non parla di voi, perché sa che io rispondo. Ma poi anche quante volte Katia dice cose che feriscono? […] Jessica rivolgendosi ad Alessandro ha detto “lascia stare quello là”, ma è un modo di dire. […] Rispondete, basta avere paura di loro”.

io di miriana che spilla sugli autori che non mandano le clip; su katia e manila e lodando coi suoi pregi e difetti lulù ne ho bisogno #GFVIP pic.twitter.com/1vLaYyAjLt — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) December 28, 2021

Cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Che tra i Vipponi si stia creando una frattura? Intanto mentre Miriana Trevisan ha preso le parti di Lulù, ad attaccare duramente Clarissa è stato Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.