L’attacco di Clarissa Selassié a Manila Nazzaro

Le faccende domestiche nella Casa del Grande Fratello Vip continuano a essere motivo di discussione. Durante la puntata di questa sera si è parlato dello scontro avvenuto in cucina tra Manila Nazzaro e Lucrezia Selassié proprio a causa di questo. La prima ha lamentato come la Principessa non rispetti i turni. Situazione che da fuori ha scatenato non poco fastidio in Clarissa Selassié.

Ma partiamo dal video che ha generato tutto…

Turni in cucina… ordine in Casa… faccende domestiche… tutti momenti in cui la tensione può salire alle stelle. Qualcuno non fa il suo dovere? #GFVIP pic.twitter.com/Zj9vnOCKxQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2021

L’attacco di Manila Nazzaro a Lucrezia Selassié, ha scatenato l’ira di Clarissa Selassié, la quale su Instagram ha pubblicato una storia al veleno contro l’ex Miss Italia, dandole della falsa.

Di questo argomento si è giustamente parlato con le dirette interessate. Clarissa Selassié ha confermato la sua posizione, mettendoci il carico da 90. Clarissa ha precisato che, a suo dire, Manila è la più falsa di tutte le edizioni. Parole, queste, che hanno molto ferito la Nazzaro. Manila si è difesa, supportata da alcuni vipponi. Proprio lei ha confidato di esserci rimasta molto male, dicendo di aver sempre detto quello che pensa e di voler bene sia a Clarissa Selassié che alle sue sorelle.

A sua volta la Princess ha messi in mezzo anche Francesca Cipriani e Soleil Sorge. A suo dire, infatti, Manila fa tanto l’amica con loro, ma in realtà ha parlato male di tutti. La Nazzaro ha poi rivelato che qualcuno in Casa (non ha fatto il nome di chi) le ha rivelato come Jessica Selassié abbia consigliato a sua sorella Lulù di chiedere scusa a Manila, per evitare delle nomination. Il tutto ha generato delle tensioni in Casa…

E dalla Instagram Story di Clarissa nasce un confronto accesissimo tra le Princess e Manila… difficile raggiungere un punto di accordo con questa premessa. #GFVIP pic.twitter.com/BInWcVj5LN — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2021

Poco dopo la discussione Manila Nazzaro è crollata in lacrime dicendo che per lei è una “sconfitta personale” e leggere quelle cose scritte da Clarissa Selassié le ha fatto male. (QUI IL VIDEO COMPLETO DELL’ACCADUTO) Insomma il fatto ha provocato maretta tra i vipponi e in studio. E voi da che parte state?

Novella 2000 © riproduzione riservata.