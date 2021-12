Miriana Trevisan si schiera con Delia e attacca Soleil (VIDEO)

1 Miriana Trevisan difende Delia e Alex e attacca Soleil

Il triangolo che vede coinvolto Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge sta facendo discutere dentro e fuori la Casa del GF Vip. Miriana Trevisan, per esempio, ha preso le difese dell’amico Alex e di Delia, dando contro alla coinquilina. Altri invece credono che la Sorge sia una vittima.

In questa conversazione, per esempio, Miriana Trevisan sta discutendo di quanto successo con Gianmaria Antinolfi. Entrambi la pensano allo stesso modo: “Perché noi dobbiamo pensare a te Sole, quando tu non hai pensato alla donna fuori? Per me è pesante. Alex lo stanno distruggendo. Per carità… È entrato in un delirio, perché l’ho visto. Anche con me, a un certo punto, prendeva le sembianze di quello che le veniva detto, che sono sempre stata una sua amica. Influenzato. Chi è il manipolatore? Chi è la vittima?”

Miriana e Gianmaria a difesa di Alex e contro Soleil 🤡🤡🤡

Se solo sapeste quanto vi ha preso per il culo il caro Alex altro che Gianmaria "se mi chiedono qualcosa io difenderò Alex.. Lui è stato molto influenzato"

😳 #gfvip pic.twitter.com/hE0yoM8poJ — Catia (@catiuz92) December 14, 2021

Ma non solo perché di questo Miriana Trevisan ne ha parlato anche con Manila Nazzaro, come potete vedere. In questo caso, però, l’ex Miss Italia non la pensa esattamente come la coinquilina. Secondo lei, infatti, si sarebbe dovuto fermare prima Alex, mentre Miriana continua a pensare che la vittima principale sia Delia e non di certo Soleil…

Perché a Miriana di fare la leccaculo a pannello solare non interessa #GFVIP pic.twitter.com/l9hOxgSFKL — Simona 🦚 (@simo_cantatore) December 14, 2021

Ma non è tutto, perché riguardo a questo Miriana Trevisan ne ha parlato anche con altri vipponi…