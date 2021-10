1 Nicola Pisu nutre sentimenti per Miriana

Nella Casa del Grande Fratello Vip ieri sera tutti i vipponi erano alle prese con la festa a tema Gang di New York, ma Nicola Pisu e Miriana Trevisan hanno approfittato per scambiare quattro chiacchiere. Ormai da alcuni giorni, dopo aver abbandonato l’idea di avvicinarsi a Soleil Sorge (che gli ha rifilato un bel due di picche), il figlio di Patrizia Mirigliani sembra aver perso la testa per la showgirl di origini napoletane.

Dopo il bacio dato per gioco, sembra che Nicola Pisu stia iniziando seriamente a nutrire dei sentimenti nei confronti di Miriana Trevisan e proprio ieri sera durante la loro chiacchierata ha deciso di ribadire il suo pensiero. I due vipponi si sono così ritrovati a parlare del loro rapporto, ma al momento provano sensazioni molto differenti. Lui ha ammesso di sentirsi molto coinvolto, mentre lei ha subito frenato l’entusiasmo del coinquilino:

“Voglio divertirmi, mi fa molto piacere se stai vicino ma oltre questo non ci riesco”.

Ha precisato subito Miriana rivolgendosi a Nicola. La Trevisan, infatti, al momento non se la sente di gettarsi a capofitto in una nuova relazione e vuole andarci con i piedi di piombo. Lei al momento ha un pensiero anche a ciò che accade fuori dal contesto televisivo e dunque a suo figlio. Per Miriana infatti è molto importante avere il benestare di suo figlio e sapere cosa ne pensa di Nicola Pisu.

A quel punto proprio quest’ultimo ha domandato quali siano le cose che la bloccano. Un modo come un altro per tentare di rasserenarla: “Dimmi quali sono i dubbi che hai su di me”. Così Miriana Trevisan ha vuotato il sacco. Il fatto che tutto sia nato un po’ per gioco con quel bacio innocente, così come i continui commenti da parte degli altri vipponi, sembrano un po’ infastidirla. Altra cosa che non sembra apprezzare Miriana è che ormai tutti lì dentro parlano di loro come se fossero già una coppia. Quando in realtà non è così.

Ma non è tutto…