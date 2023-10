Spettacolo

Vincenzo Chianese | 18 Ottobre 2023

Grande Fratello

Le parole di Mirko Brunetti

Poche ore fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello è stato Mirko Brunetti, che sembrerebbe essersi già integrato nel gruppo. In breve infatti l’ex volto di Temptation Island ha attirato l’attenzione di alcune concorrenti, e di certo nel corso delle prossime settimane potrebbe accadere di tutto. Tuttavia Mirko ha ammesso che al momento sta vivendo una situazione sentimentale non semplice, a causa di quanto accaduto di recente con Greta Rossetti, con la quale starebbe vivendo un periodo di pausa. Ieri sera intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto divertire il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come abbiamo visto, Mirko Brunetti ha subito legato con Vittorio Menozzi, col quale ha condiviso il letto. Ieri sera così proprio il nuovo concorrente del Grande Fratello, nel corso della cena, ha fatto una battuta, naturalmente ironica, su Vittorio, svelando come Menozzi ci avrebbe provato con lui. Queste le dichiarazioni di Brunetti, che hanno scatenato l’ilarità della casa:

“In realtà il primo che ci ha provato con me qui dentro è stato Vittorio. Prima il letto, poi la sauna, poi il costume bagnato sul mio posto”.

mi sento male con mirko che dice che il primo che ci ha provato con lui è vittorio, ship confermata #grandefratello pic.twitter.com/DUhk0KFyR2 — nadia (@littledalek__) October 17, 2023

A quel punto i concorrenti, e lo stesso Vittorio Menozzi, sono scoppiati a ridere, e non è mancata anche una battuta di Ciro Petrone, che ha aggiunto: “La notizia non è che sei tu. La notizia è che ci ha provato. Fino a ora non ci ha provato con nessuna”. A replicare alle parole di Mirko Brunetti è stato anche Massimiliano Varrese, che ha aggiunto: “C’era Lorenzo che si lamentava che Vittorio di notte tocca”. Naturalmente il video del momento in breve ha fatto il giro del web, e non sono mancati i commenti ironici del web. Il pubblico intanto si chiede già cosa accadrà tra Mirko e Greta nelle prossime settimane e se tra i due ci sarà un confronto.