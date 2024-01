Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nella puntata di ieri del Grande Fratello il pubblico ha assistito a un confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. La concorrente ha poi parlato, una volta tornata dagli altri, di una strana frase che le ha detto l’ex fidanzato.

La rivelazione di Greta Rossetti

Tra tutto ciò che è accaduto ieri sera al Grande Fratello molta attenzione è stata data, ancora una volta, al rapporto di Mirko Brunetti con Greta Rossetti e Perla Vatiero. Entrambe le concorrenti infatti hanno avuto l’occasione di poter confrontarsi con l’ex fidanzato e i momenti sono stati equamente emozionanti.

Non appena è stato il turno della Rossetti, per esempio, Mirko le ha fatto i complimenti per il percorso che sta facendo e anche per il legame che si è instaurato con Perla: “Non era scontato“. Poi hanno parlato chiacchierato dell’inizio della loro storia.

In quel periodo Greta Rossetti stava vivendo una situazione complicata in famiglia e Mirko ha saputo capirla come mai nessuno prima di allora aveva fatto. Nonostante questo, comunque, pensa che abbiano affrettato le cose ed è per tale ragione che è finita la loro storia.

Alla fine si sono abbracciati per salutarsi e hanno scambiato ancora quattro chiacchiere che però nessuno da casa sembra aver capito. Come vediamo dal video qui sotto, tuttavia, l’inquilina racconta alle sua amiche che le sono state dette delle cose “strane“:

“Mi ha detto una frase strana: ‘Fuori nel mentre sono successe tante cose che non sai, quindi non continuate a parlare di ciò che è stato’. Voi l’avete sentito? No? Allora poi chiedo a Perla”.

ECCO CIÒ CHE HA DETTO MIRKO A GRETA #grandefratello #fillers #perletti



Greta: Mi ha detto una frase strana, mi ha detto “fuori son successe nel mentre tante cose che non sai quindi non continuate a parlare di quello che è stato”. pic.twitter.com/d8181vAToe — ssofia (@twssofia) January 24, 2024

Al momento il mistero rimane perché nessuno sembra sapere a che cosa si stesse riferendo Mirko Brunetti. Questa situazione potrebbe venire approfondita prossimamente con un altro confronto tra Greta Rossetti e l’ex fidanzato. Anche se probabilmente non sarà così in quanto i concorrenti non possono sapere ciò che accade nel mondo reale finché sono in gioco.