Nicolò Figini | 12 Settembre 2023

Temptation Island

Lo sfogo di Mirko Brunetti

Molto spesso, dopo la fine di Temptation Island, abbiamo visto dei video in cui Perla Vatiero e Greta Rossetti sembravano lanciarsi delle frecciatine. A parlare, in queste ore, dopo il confronto visto ieri a Uomini e Donne è stato Mirko Brunetti. Quest’ultimo ha lasciato la fidanzata per mettersi insieme alla tentatrice e ora ha deciso di parlare per prendere le sue difese perché stanco degli insulti e delle minacce:

“Greta è stata in silenzio davanti a tutti gli insulti che ha ricevuto. Non c’entra neanche niente lei, falli a me gli insulti. Lei è stata definita una tr*ia, una escort e Greta è stata zitta. Dopodiché sui social Perla ha continuato a parlare di noi e ha messo Stories dicendo ‘io non ho parole, è ossessionata da me’.

Greta cosa? Che aveva 160mila follower pure cinque mesi fa e non ha mai parlato di nessuno. Io per essere minacciato di determinate cose che ho fatto? Finiscono matrimoni e io perché a 26 anni ho preso un’altra scelta, come l’ha presa lei?”.

Parole molto dure quelle di Mirko Brunetti, il quale poi ci ha anche tenuto a precisare che lui e Greta non sono una coppia finta. La realtà dei fatti la sanno solo loro e sono stati coerenti fin dall’inizio: “Ci siamo vissuti anche a costo di prenderci qualche insulto“. Inoltre ha aggiunto che i video di Greta solo arrivati dopo, in risposta “ai due mesi di insulti che si è presa da Perla“. Qui sopra uno stralcio del video.

