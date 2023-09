Spettacolo

Vincenzo Chianese | 11 Settembre 2023

La dedica di Perla Vatiero per Igor

Oggi pomeriggio nel corso della prima puntata di Uomini e Donne c’è stato l’atteso confronto tra Perla Vatiero e il suo ex Mirko Brunetti. Come sappiamo i due sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island e in breve hanno appassionato il pubblico con il loro viaggio nei sentimenti, che tuttavia non è terminato come previsto. Sia Perla che Mirko infatti hanno lasciato il programma con i tentatori Igor e Greta e a oggi hanno entrambi iniziato delle nuove relazioni.

Poco fa così, dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne e dopo il confronto con Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha deciso di intervenire sui social. L’ex protagonista di Temptation Island ha così scritto un’emozionante dedica per Igor, che in breve ha fatto il giro del web. Queste le dichiarazioni di Perla in merito:

“Sei stato inaspettato. A piccoli passi sei entrato nella mia vita senza che me ne accorgessi, grazie alla tua simpatia e al tuo sorriso contagioso che illuminavano quei giorni al villaggio in cui vedevo solo nero. Ritornati alla quotidianità non è stato facile affrontare la realtà, non è stato facile starmi vicino e subire i miei sbalzi d’umore. Ma tu non hai mai rinunciato a me e mi sei rimasto accanto, facendomi superare le mie paure sull’aprirmi, sul lasciarmi andare, sul fidarmi. Grazie perché tutte le volte in cui mi chiudevo in me stessa, tu eri lì ad aprire uno spiraglio. Oggi voglio correre qualsiasi rischio con te, perché la paura di perderti aumenta e perché so che, comunque andrà, ne sarà valsa la pena”.

Sembrerebbe dunque che tutto stia procedendo nel migliore dei modi tra Perla Vatiero e Igor Zeetti e che la relazione vada a gonfie vele. Ai due dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.