Mirko confessa i suoi sentimenti per Perla, ma Mughini smonta tutto: “Ecco cosa diceva lui”

Andrea Sanna | 19 Febbraio 2024

Grande Fratello

In puntata Giampiero Mughini ha espresso il suo punto di vista su Mirko Brunetti e Perla Vatiero, dopo l’ennesimo confronto che li vede protagonisti e la nuova svolta nel loro rapporto. I due hanno manifestato i loro sentimenti, ma al giornalista sembra non convincere qualcosa…

Mughini smonta Mirko e Perla

Stasera al Grande Fratello si torna a parlare della situazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dopo il ritorno dell’ex gieffino per qualche giorno con l’intento di provare a chiarire e fare il punto della situazione con la sua ex per un ipotetico ritorno di fiamma, oggi finalmente la svolta. E di questo in studio ne ha parlato anche Alfonso Signorini con i suoi ospiti ed è intervenuto persino Giampiero Mughini.

Il conduttore ha messo alle strette sia Mirko Brunetti che Perla Vatiero. Entrambi hanno confidato di provare ancora dei forti sentimenti e di aver compreso questo nei giorni avuti a disposizione in questi giorni. Ciò ne ha comportato un nuovo confronto questa sera in puntata. In attesa di questo momento però Signorini ha voluto conoscere il punto di vista di Giampiero Mughini che, come suo solito, non si è di certo risparmiato. “Ti fa piacere Giampiero questa situazione?”, ha domandato il presentatore incuriosito.

Senza mezzi termini Giampiero Mughini è entrato a gamba tesa: “Io da come me ne parlava Mirko sembrava che la storia fosse chiusa. E che ora la storia riprenda con milione di persone che lo applaudono mi lascia emozioni contrastanti”. Insomma il giornalista per quanto sia felice per loro, ha nutrito qualche sospetto solo ed esclusivamente per la chiacchierata avuta con Mirko in passato.

Ma al cuor non si comanda ed è evidente che qualcosa dev’essere cambiato sia in Mirko Brunetti che in Perla Vatiero e l’amore ha trionfato ancora una volta per loro! Che sia un nuovo inizio?