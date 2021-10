Nel corso dell’ultima puntata di Amici 21 come sappiamo Mirko Masia ha dovuto lasciare la scuola, dopo aver perso una sfida immediata con Dario, che invece ha ottenuto un banco. Poco prima di abbandonare lo studio però, la giudice Francesca Bernabini ha promesso al ballerino che avrebbe fatto di tutto per fargli ottenere una borsa di studio gratuita. Adesso così arriva la lieta notizia. Con un post sui social la Bernabini ha fatto sapere che è riuscita nel suo intento e che Mirko avrà la sua borsa di studio! Queste le sue dichiarazioni:

“Amici di Maria De Filippi puntata 3 ottobre 2021. Avevo già giudicato una sfida, quella tra Dario e Carola, confermando il banco a Carola. Mi avevano tolto il microfono e stavo bella rilassata dietro le quinte a guardare il proseguo della registrazione. La richiesta di Veronica Peparini di lanciare una sfida immediata tra Mirko e Dario è arrivata come un fulmine a ciel sereno. E mi sono ritrovata a dover essere ri-microfonata sulle scale e a entrare per giudicare una sfida assolutamente non prevista in nessun copione. Nel video potete vedere tutta la sfida e anche la promessa che ho fatto a Mirko di provare a trovare una borsa di studio per permettergli di continuare a studiare gratuitamente”.