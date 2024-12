Un successo dietro l’altro per Annalisa, che chiude il 2024 con un sesto disco di platino per Mon Amour, ufficialmente il brano di un’artista solista più venduto nella storia della FIMI.

Annalisa raggiunge un traguardo storico con Mon Amour

Mon Amour, il celebre singolo di Annalisa, continua a macinare successi e raggiunge un traguardo storico: è stato ufficialmente certificato sesto disco di platino dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). La canzone ha infatti venduto oltre 600 mila unità.

Questo risultato straordinario porta Mon Amour a diventare il brano di un’artista solista più venduto nella storia della FIMI, consolidando ulteriormente la posizione di Annalisa come una delle interpreti più amate e influenti del panorama musicale italiano attuale.

Pubblicata nel 2023, la canzone si è immediatamente imposta come una delle hit più ascoltate e ballate dell’anno, conquistando le classifiche italiane e mantenendosi ai vertici per settimane.

Il brano, frutto della collaborazione della cantante con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato anche la produzione insieme a Zef, è stato anche un vero e proprio fenomeno virale. È riuscito a spopolare su piattaforme come TikTok, ispirando numerose reinterpretazioni e coreografie.

Con un totale di 51 Platini e 13 Oro, Annalisa si conferma la donna più certificata del 2024 e consolida ulteriormente il suo ruolo centrale nella scena pop contemporanea.

Verso metà dicembre, la cantante ha anche annunciato alcuni piani per il 2025. L’anno che sta per iniziare, infatti, la vedrà in giro per l’Italia con un nuovo tour nei palasport.

Nella medesima occasione, l’artista ha comunicato anche l’uscita di un’edizione speciale del suo ultimo album E poi siamo finiti nel vortice, dal titolo E poi siamo finiti nel vortice: The Black Box, disponibile dal 13 dicembre.