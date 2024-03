Monia La Ferrera, spunta un misterioso anello in una foto con Josh

Gossip

Vincenzo Chianese | 12 Marzo 2024

Grande Fratello

Nelle ultime settimane Monia La Ferrera ha iniziato una relazione con Josh, fratello di Greta Rossetti. Adesso in una foto di coppia spunta un misterioso anello alle dita dell’ex gieffina.

La foto di Monia La Ferrera e Josh Rossetti

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Monia La Ferrera è tornata alla sua vita di sempre e a sorpresa ha ritrovato l’amore al fianco di Josh, fratello di Greta Rossetti. Fin da subito la relazione è diventata molto seria, al punto che i due hanno anche deciso di farsi un tatuaggio di coppia. In queste settimane così l’ex gieffina più volte ha parlato della sua storia, rivelando anche come Josh l’abbia aiutata a superare un blocco che aveva nei confronti degli uomini. Pare dunque che la relazione proceda nel migliore dei modi e ancora oggi La Ferrera e Rossetti si mostrano sui social affiatati e complici. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Tutto è iniziato quando Monia e Josh hanno postato sui loro profili un tenero scatto di coppia, con la seguente didascalia: “Dove ti batte il cuore, dove ti senti leggero, dove siamo noi stessi. Come in una favola”. Ma cos’è che dunque ha attirato l’attenzione degli utenti? Scopriamolo.

Alle dita di Monia La Ferrera è spuntato un misterioso e bellissimo anello che immediatamente è finito al centro dell’attenzione mediatica. Pare infatti che Josh Rossetti abbia fatto un eclatante gesto nei confronti della sua fidanzata. I più maliziosi ovviamente hanno immediatamente ipotizzato a una fantomatica proposta di matrimonio. Tuttavia al momento non è chiaro se i due stiano realmente già pensando al grande passo o se invece l’anello sia solo un semplice simbolo d’amore.

Senza dubbio però in molti stanno già facendo il tifo per questa bellissima coppia e a loro facciamo un enorme in bocca al lupo.