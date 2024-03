Gossip

Vincenzo Chianese | 11 Marzo 2024

In queste ore Oriana Marzoli è stata beccata a cena con Antonella Fiordelisi, Cristiano Iovino e Salvatore Angelucci. Nuovo amore per l’influencer dopo Daniele Dal Moro?

Oriana Marzoli ha un nuovo fidanzato?

Sono ormai passate alcune settimane da quando Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno annunciato la fine della loro relazione. Stavolta, a differenza delle altre rotture, sembrerebbe che le storia tra i due ex Vipponi del Grande Fratello Vip sia realmente giunta al termine e come al solito tra loro non sono mancati scontri social, che hanno attirato l’attenzione del web. Nelle ultime ore, come se non bastasse, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere gli utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come in molti sapranno, di recente è nata un’inaspettata amicizia tra Oriana e Antonella Fiordelisi, che all’interno della casa del Grande Fratello Vip erano antagoniste. Tra loro infatti c’erano stati durissimi scontri che a oggi sembrerebbero essere solo un lontano ricordo. Attualmente infatti le due si frequentano assiduamente e pare che siano più vicine che mai.

Proprio in queste ore Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, come riporta Amedeo Venza, sono state beccate a cena con Cristiano Iovino e Salvatore Angelucci. A quel punto è esploso il gossip. Secondo i più infatti si sarebbe trattata di un’uscita tra coppie e per i più maliziosi dunque Oriana avrebbe un nuovo amore dopo Daniele Dal Moro.

Attualmente però non sappiamo cosa stia accadendo nella vita sentimentale della Marzoli. A oggi infatti l’influencer non si è ancora esposta per commentare i pettegolezzi ma di certo a breve potrebbero arrivare news in merito. Nel mentre solo di recente lo stesso Dal Moro ha fatto un duro attacco ad Antonella Fiordelisi, un tempo sua amica, dopo che l’ex schermitrice si è schierata dalla parte di Oriana.