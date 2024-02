Monia la Ferrera fa sul serio con il fratello di Greta: tatuaggio di coppia dopo appena un mese (FOTO)

Social

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2024

Grande Fratello

Su Instagram Monia La Ferrera fa sul serio con Josh Carter Rossetti, fratello della sua amica Greta. Con una foto ha mostrato il tatuaggio di coppia realizzato a un mese dalla loro frequentazione.

Nuovo tatuaggio di coppia per Monia La Ferrera

Monia La Ferrera dopo il Grande Fratello ha ritrovato l’amore. Per quanto nella Casa abbia provato a riavvicinarsi all’ex Massimiliano Varrese, con scarsi risultati, era emerso il nome di un’altra persona fuori dal contesto televisivo. Uomo che lei ha detto sì di aver frequentato ma si trattava solo di un amico.

I giorni sono passati e sui social in tanti hanno notato strani movimenti, fino a che Rebecca Staffelli in studio non ha spifferato al conduttore Alfonso Signorini delle succose novità sulla vita sentimentale di Monia La Ferrera. L’inviata social ha rivelato infatti che l’ex gieffina ha intrapreso una conoscenza con Josh Carter Rossetti, nonché fratello di Greta (ancora tra i concorrenti del GF). Un gossip che Monia ha confermato e che ora vivono alla luce del sole.

E nonostante sia passato quasi un mese dalla loro conoscenza, a quanto pare fanno sul serio. Monia La Ferrera e Josh Carter Rossetti hanno infatti realizzato un tatuaggio di coppia per suggellare la loro relazione. Hanno inciso sulla loro pelle una data: 29/01/24. Si pensa possa essere appunto il giorno in cui hanno capito di provare dei sentimenti l’una per l’altro.

Foto Instagram di Monia La Ferrera

Inutile dirvi che il tatuaggio condiviso sui social non è passato inosservato e ha scatenato nuove polemiche sul web. Molti hanno contestato il fatto che dopo appena un mese abbiano compiuto un gesto così importanti, ma ci sono anche critiche più dure.

Poco dopo l’annuncio della relazione, peraltro, in tanti si sono detti felici per loro, mentre c’è anche chi si è detto contrariato. C’è persino chi ha messo in dubbio la veridicità del rapporto tra Monia La Ferrera e Josh Carter Rossetti. A tal proposito il fratello di Greta è intervenuto sui social, in difesa della sua nuova love story:

“Questa cosa qua non la capisco. Come fa a essere inventata la storia tra me e Monia? Spiegatemi e poi perché? Cioè voi non avete mai avuto un colpo di fulmine? Non c’è mai stata una persona che vi ha preso fin da subito? Cioè i miei si sono conosciuti e io sono stato concepito in sei mesi. Quindi anche meno, curate le vostre malattie, ve lo giuro siete esagerati. Detto questo viva l’amore. Innamoratevi, fate pazzie e tromb**e di più!”.

Così Josh ha chiuso le polemiche e ora vuole godersi la sua storia con Monia La Ferrera. Sarà curioso scoprire come reagirà Greta, così come Massimiliano, a questa relazione.