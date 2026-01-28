di Alba Cosentino

Per Moreno Donadoni, il rapper genovese lanciato nel 2013 da Amici, il 2026 è iniziato nel segno della ripartenza totale.

Il celebre rapper Moreno Donadoni inaugura il 2026 con un progetto discografico rivoluzionario e una svolta sentimentale che ha superato prove durissime oltreoceano

Dopo l’album del 2016 Slogan, la nuova produzione si chiama Re/Star ed è un progetto che lui stesso, a Novella 2000, definisce «manifesto di sopravvivenza. La musica è l’unico posto dove riesco a rimettere insieme i pezzi». Il titolo del disco è un gioco di parole: ripartenza, ma anche una stella che torna a brillare dopo essere stata “messa in croce”.

Moreno: l’incontro con Nicole Folino

La vera spinta dietro questa rinascita ha un nome e un cognome: Nicole Folino. Si sono conosciuti sul set del video del brano di lui, Crazy. Moreno ricorda con emozione il primo approccio: «Le chiesi di uscire a cena e lei rispose con un “Vediamo, senza impegno” che mi lasciò sulle spine». Il destino ha poi fatto il resto a Milano, dove i due si sono ritrovati davanti a un tavolo. «È scattato un bacio e da allora ci sentiamo ogni giorno», racconta il rapper.

La prova del fuoco in Brasile

Il vero banco di prova è arrivato quasi subito con un viaggio in Brasile per il nuovo disco. Moreno ha chiesto a Nicole di seguirlo: «È stata una convivenza forzata dall’altra parte del mondo per un mese abbondante. Lì ci siamo conosciuti davvero, affrontando stress e stanchezze che solitamente emergono dopo anni». Una sfida vinta: Nicole è diventata la sua “prima tifosa” e una preziosa spalla professionale come truccatrice sui set. «Il nostro è un amore puro, vero. Siamo innamorati ed è bellissimo», aggiunge lui.

Un amore che sfida la distanza

Oggi la loro storia sfida la distanza. Lei lavora a Roma, lui promuove il disco partendo da Genova. Un “amore pendolare” che però alimenta il desiderio. «Facciamo fatica a vederci poco, ma lavoriamo entrambi per costruirci un futuro fiorito». Moreno insomma riparte da sé stesso: «Questa è la mia vita e si chiama Re/Star», conclude, pronto a una serie di duetti di spicco tra Italia e Brasile, con nomi del calibro di Danti, Tormento, DJ Double S, Tish, Favij e MC Guimê.

Leggi anche: Sanremo 2026 – Il Festival dell’amore

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X