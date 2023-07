NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Luglio 2023

Parla Morgan

In queste ore a commentare il dissing tra Paolo Meneguzzi e J-Ax è stato Morgan. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando il cantante di VeroFalso ha lanciato una frecciatina a Disco Paradise, il tormentone estivo di Fedez, in collaborazione proprio con Ax e Annalisa. A quel punto il rapper ha deciso di rispondere al collega senza peli sulla lingua e a quel punto è partito un botta e risposta che ha attirato l’attenzione del web.

Adesso così a dire la sua su quanto accaduto è stato anche Morgan. Raggiunto da MowMag, Marco Castoldi ha ammesso di essere d’accordo col pensiero di Paolo Meneguzzi e a quel punto ha spiegato cos’è per lui il pop, che considera “la musica moderna più alta che ci sia”. Queste le dichiarazioni del giudice di X Factor:

Ha perfettamente ragione Paolo Meneguzzi, perché il pop è una forma d’arte. Noi italiani la chiamiamo “musica leggera”, ma abbiamo inventato una definizione che non c’è nel mondo, quando in realtà il concetto di “musica leggera” io lo userei per definire “il pop è scadente”. In pratica la musica leggera si può tradurre in “voglio imitare il pop esclusivamente per delle ragioni commerciali”, quindi ne imita la patina, l’esteriorità, ma non certo l’essenza artistica. Cos’è il pop? È la musica moderna più alta che ci sia. È la rottura tra l’arte alta e l’arte bassa. Il pop sono i Beatles, per fare un esempio d’eccellenza, è David Bowie, è Franco Battiato. Il pop è la musica che sperimenta, che inventa e che utilizza tutti i mezzi che la modernità mette a disposizione. La “musica leggera” è una musica priva di contenuti, mentre il pop è la musica più importante che c’è.

Pare dunque che il pensiero di Morgan sia in linea con quello di Paolo Meneguzzi. Fedez nel mentre, che quest’anno siede al bancone dei giudici di X Factor proprio affianco a Castoldi, non ha ancora commentato l’accaduto. Non è escluso però che nelle prossime ore anche lui decida di rompere il silenzio.