Il battibecco tra Morgan e Manuel Agnelli

Ieri sera è andata in onda su Sky Uno la nuova stagione di X Factor. L’ex giudice del programma Morgan ha avuto qualcosa da ridire su uno dei coach attuali, Manuel Agnelli. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone Marco Castoldi ha attaccato il collega. Secondo il suo punto di vista, infatti, da quando è assente lui il talent ha perso tanto e ha puntato il dito contro uno dei componenti della giuria.

Ecco quanto estrapolato da Il Fatto Quotidiano a proposito delle dichiarazioni di Morgan:

“Nessuno ha avuto le palle di assumersi la responsabilità delle scelte, musicalmente parlando, da quando sono andato via io. I Maneskin sono gli unici validi usciti in tutti questi anni. Agnelli è l’unico ad aver svolto un discreto lavoro, ma non ha mai compreso la musica degli anni ’80, di fronte alla quale si batte il petto come la scimmia di Kubrick davanti al monolite”.

E ancora il cantante ha aggiunto: “Se i Måneskin avessero ascoltato davvero i suoi consigli non avrebbero vinto Sanremo e non sarebbero stati compresi internazionalmente all’Eurovision. Bisogna comunque ammettere che Manuel è l’unico che è stato in grado di partorire qualcosa di decente dopo di me a livello di mercato discografico”.

Ha detto Morgan a Rolling Stone. Non si è fatta attendere la replica stizzita di Manuel Agnelli, il quale piuttosto infastidito spera di aver messo fine a questo battibecco a distanza:

“Morgan dovrebbe informarsi prima di aprire bocca. Per quanto mi riguarda, nessuno mi ha mai imposto delle scelte, nessuno mi ha mai detto cosa fare o cosa dire, i pezzi li scelgo io e non sono mai scelte fatte per la televisione”.

Si legge su Il Fatto Quotidiano. La palla passa nuovamente a Morgan. Come deciderà di controbattere? Staremo a vedere. Continuate a seguirci per altre news.

