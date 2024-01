Spettacolo

2 Gennaio 2024

In queste ore Morgan ha fatto una diretta insieme all’ex insegnante di Amici Luca Jurman. Nel corso della Live ha attaccato il talent e anche, come ipotizzano in molti, Maria De Filippi.

Gli attacchi di Morgan ad Amici

Continuano le indiscrezioni e i retroscena di Luca Jurman su Amici di Maria De Filippi. In una diretta social del 30 dicembre 2023, però, ha avuto come ospite Morgan. ricordiamo che il cantante è stato coach e direttore artistico della quadra dei Bianchi ad Amici 16. Ovvero l’anno in cui tra i concorrenti abbiamo visto Michele Merlo, Riki, Federica Carta e Sebastian, tra gli altri.

Morgan ha rivelato di aver ricevuto varie critiche anche da persone interno al talent per il ruolo che ha assunto. Lui stesso ha svelato, infatti, che gli sarebbe stato detto: “Eh, il ruolo era sbagliato, non era il tuo. Mi ha screditato nella mia forza“. Jurman allora gli ha chiesto chi ha usato tali parole e l’artista ha risposto: “Lei“.

A questo punto sul web si sono scatenate le ipotesi, ovvero che sia stata proprio Maria De Filippi a fare queste affermazioni nei suoi confronti. Il discorso diventerebbe ancora più chiaro mano a mano che si va avanti. Infatti l’ex coach ha fatto altre rivelazioni che, ricordiamo, vanno prese con le pinze. Lui stesso, infatti, non fa mai un nome preciso e per tale ragione bisogna procedere con cautela.

Nel video ha parlato dell’ultima puntata in cui è stato presente in quella edizione. Come molti sanno, infatti, Morgan se ne è andato facendo una sfuriata abbandonando lo studio. Il cantante però ha affermato che sarebbe stata tutta una sceneggiata pensata da “lei” in una delle riunioni:

“Lei mi mi ha detto: ‘Il pubblico è contro di te. Tu fingi una specie di inc**atura ed esci. Te ne vai e io parlerò di te in modo tale che il pubblico andrà dalla tua parte’. Io non avevo voglia di fare la scenetta ma ho fatto così”.

Morgan prosegue dicendo che “lei” avrebbe fatto il contrario e quando lui stava tornando in studio dal camerino l’avrebbe incrociata: “Non potevo credere alla bassezza. Mi ha guardato fisso e mi ha chiesto se fossi contento. Poi sono scappato via“.

Questo il racconto del cantante da prendere con tutte le dovute attenzioni. Attendiamo l’eventuale replica di Mediaset.