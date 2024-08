La rottura tra Álvaro Morata e Alice Campello è motivo di discussione a distanza di giorni. Ora è diventato virale il video di un’ex gieffina, la quale ha lanciato una bordata al veleno: “Con un calciatore o poi si è corn*ti”

Ex gieffina lancia una bordata a Morata e Campello

Per quanto abbia rivelato i motivi della rottura e scacciato via i presunti tradimenti a lui attribuiti, Álvaro Morata continua a essere nell’occhio del ciclone dopo la fine del matrimonio con Alice Campello. Una notizia che ha diviso l’opinione pubblica e scatenato diversi pareri sui social e non solo.

Ora a lanciare una stoccata alla coppia (e in particolare a Morata) ci ha pensato un’ex gieffina, mediante un video su TikTok diventato virale. Stiamo parlando di Jessica Vella. Quest’ultima ha raccontato di essersi iscritta in un’app di incontri molto di nicchia ed esclusiva. Si paga infatti un abbonamento mensile e all”interno si possono trovare anche personaggi noti. Nello specifico si è soffermata sui giocatori:

“E vi svelo una cosa incredibile: la maggior parte di questi calciatori che fanno parte di questa chat di incontri, sono sposati! Quindi cosa può mai cercare un uomo impegnato su una chat di incontri? Vabbè non ve lo devo spiegare io, ci potete arrivare da soli”.

Fatta questa esternazione, l’ex del Grande Fratello ha tirato in ballo proprio Álvaro Morata e Alice Campello, spiegando come secondo lei non si dovrebbe restare affatto stupiti che dopo anni di relazione sia finita in questo modo. Chiaramente è da precisare che quanto scritto non è altro che il parere personale di Jessica Vella e che quanto detto si tratta di sue supposizioni:

“Davvero ragazzi siete scioccati per la fine di questa relazione tra Alice Campello e Alvaro Morata? Adesso io non voglio dire che lui l’abbia tradita, non voglio dire che lui fosse all’interno di questa piattaforma, ma davvero pensate che un uomo che gioca a calcio dopo 10 anni di relazione, possa avere occhi solo per la sua compagna? No perché ragazzi, vi prego: svegliatevi! Questo è l’A, B, C, non ve le devo spiegare io certe dinamiche”.

Poi sempre su Morata e la Campello ha lanciato un’altra bordata: “Per carità, mi dispiace tantissimo per lei e spero non stia soffrendo. Ma io penso che, dal momento in cui ci si impegna con un calciatore, bisogna poi avere la consapevolezza del fatto che prima o poi si è corn*ti!. Siete d’accordo con me?”

Illazioni queste che non trovano alcun tipo di conferma da parte dei diretti interessati. Álvaro Morata e Alice Campello infatti hanno sempre smentito che i motivi della rottura derivano da questo. Anzi, entrambi si sono sempre supportati e difesi a vicenda. Dunque trarre conclusioni o supposizioni non è la cosa migliore, di sicuro.