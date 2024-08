Emma Marrone ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto speciale con Maria De Filippi negli anni. Ecco le dolci parole che ha dedicato alla conduttrice di Canale 5.

Le parole di Emma Marrone su Maria De Filippi

Sul nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni è presente un’intervista condotta a Emma Marrone. In questa occasione le sono state poste varie domande sulla sua carriera musicale e anche in televisione. Ha affermato di starsi concentrando sulla musica con l’uscita della seconda parte dell’album ‘Souvenir‘ nel corso dell’anno.

In seguito ha fatto riferimento alla donna alla quale deve la partenza del suo grande successo, ovvero Maria De Filippi. Emma, infatti, nasce come artista ad Amici nel lontano 2009 e da quel momento in poi la sua vita non è stata più la stessa. Da sempre, più volte, ha colto l’occasione di ringraziare la conduttrice per l’opportunità datale e anche questa volta non è da meno.

Emma Marrone ha rivelato di aver costruito con la De Filippi un legame speciale e che non si è mai interrotto. A lei fa ascoltare in anticipo il suo nuovo repertorio, ogni volta che deve pubblicare un album:

“Nessuno mi conosce come Maria, non ho mai tagliato il cordone ombelicale con lei: è a lei che faccio sentire in anticipo le mie nuove canzoni, è a lei che chiedo consigli. Sa tutto, nel bene e nel male. Se dovesse raccontarmi, lo farebbe con una precisione micidiale”.

Come sappiamo in autunno andranno in onda delle puntate speciali dedicate ad Amici e condotte da Silvia Toffanin. La presentatrice, che qualcuno pensa sia già l’erede della De Filippi, intervisterà volti noti del talent e tra questi dovrebbe esserci anche Emma Marrone.

Grazie all’aiuto di Maria e degli autori siamo sicuri che la sua storia, come quella degli altri ex concorrenti, verrà raccontata al meglio e non potremmo essere più che elettrizzati.