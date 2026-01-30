Morto il padre del rocker Piero Pelù all’età di 98 anni. A dare il triste annuncio è stato lo stesso artista con un post sui suoi canali social

C’è un silenzio strano che avvolge il profilo social di Piero Pelù oggi, un silenzio interrotto solo da un’immagine che profuma di casa. Il rocker fiorentino ha perso il padre, Giovanni, che se n’è andato alla soglia dei 100 anni, fermandosi a 98.

Non è stato un comunicato stampa a dirlo, ma lo stesso Piero. Ha scelto una foto in cui ridono insieme, un’istantanea che cattura tutta la complicità di una vita. Le parole usate dall’artista sono brevi, asciutte, quasi sussurrate: un ringraziamento per il “viaggio” fatto insieme a tutta la loro tribù e quella frase finale, “sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”, che suona come una promessa eterna.

