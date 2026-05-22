Molto più raramente si parla delle condizioni quotidiane vissute all’interno degli istituti penitenziari, del sovraffollamento, delle difficoltà nel garantire percorsi di reinserimento e del rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute. È proprio da questa riflessione che nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti, una nuova realtà associativa che punta a riportare il tema della dignità nelle carceri al centro del confronto pubblico.

Secondo quanto riportato nelle prime presentazioni ufficiali, il movimento è stato fondato a Milano da Giulia Troncatti, tutor universitaria impegnata nel Progetto Carcere dell’Università degli Studi di Milano. A sostenere il progetto sul piano infrastrutturale e tecnologico è la Fondazione Laura e Alberto Genovese ETS, a fronte di una realtà che conserva piena autonomia nella propria visione e nel proprio operato. Laura insieme al fratello Alberto Genovese, attualmente in regime di semilibertà dal 16 aprile 2026 e oggi impegnato in diverse attività di volontariato, si pongono con l’omonima Fondazione a sostegno sia dei tossicodipendenti che dei diritti dei detenuti attraverso il supporto al Movimento.

Il problema del sovraffollamento

Uno dei temi più urgenti riguarda il sovraffollamento carcerario. Diverse associazioni che operano nel settore denunciano da tempo una situazione critica negli istituti italiani. Secondo dati riportati da organizzazioni del terzo settore, a fine 2025 nelle carceri italiane erano detenute oltre 66 mila persone a fronte di circa 51 mila posti disponibili.

A questo si aggiungono problematiche strutturali che incidono direttamente sulla qualità della vita dei detenuti e degli operatori penitenziari: celle sovraffollate, carenza di attività formative e lavorative, difficoltà nell’accesso ai percorsi di recupero e aumento dei casi di disagio psicologico.

Il richiamo alla Costituzione

Il dibattito sui diritti dei detenuti richiama inevitabilmente l’Articolo 27 della Costituzione italiana, secondo cui le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato” e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Proprio questo principio rappresenta uno dei pilastri su cui il Movimento Italiano Diritti Detenuti intende costruire la propria attività: promuovere una visione del carcere che non sia esclusivamente punitiva, ma orientata anche al reinserimento sociale e alla riduzione della recidiva.

Un tema che riguarda tutta la società

Secondo i promotori del movimento, il carcere non è un tema che riguarda soltanto chi sta scontando una pena, ma l’intera collettività. Le condizioni degli istituti penitenziari, infatti, influenzano direttamente la sicurezza sociale, il reinserimento delle persone detenute e il rispetto dei principi democratici di uno Stato di diritto.

Negli ultimi mesi anche numerose associazioni e organizzazioni sociali hanno lanciato appelli pubblici per chiedere interventi concreti sulle carceri italiane, parlando apertamente di emergenza umanitaria e della necessità di politiche più efficaci sul piano del recupero sociale.

Verso una nuova sensibilizzazione

Il Movimento Italiano Diritti Detenuti nasce quindi con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica, coinvolgere istituzioni, cittadini e realtà del terzo settore, e promuovere una riflessione più ampia sul significato della pena e sul ruolo del carcere nella società contemporanea.

In un momento storico in cui il sistema penitenziario italiano continua ad affrontare criticità profonde, il tema dei diritti dei detenuti torna così al centro del dibattito nazionale, con l’obiettivo di trasformare il carcere da luogo di sola punizione a spazio reale di recupero e reintegrazione sociale.