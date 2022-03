MTV Cribs Italia ci porta nella casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Un matrimonio già programmato, un San Valentino romantico trascorso nel ristorante di Alessandro Borghese e tanta, tanta voglia di stare insieme. Mercoledì 16 marzo, MTV Cribs Italia ci porta alla scoperta del nido d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

I due, che si sono conosciuti (e piaciuti) nel corso del Grande Fratello VIP 2020, sono personaggi amatissimi dal pubblico, che avrà la possibilità di conoscere le scelte di stile fatte per la loro dimora, nella quale cercano quella tranquillità tanto agognata.

“Rispetto all’inizio, usciti dalla Casa – ha dichiarato Pierpaolo in un’intervista – facevamo storie continue. Ora invece stiamo cercando di vivere di più la vita di coppia in maniera privata”.

Per amici e social sono i Prelemi. Una passione nata davanti alle telecamere e che si è concretizzata in una convivenza davvero intensa, dove le risate non mancano in nessun momento della giornata.

La casa milanese è piena di portafortuna, e di un amuleto contro il malocchio regalato dalla mamma di Giulia.

La camera da letto, insieme all’architetto, è stata rimpicciolita per realizzare il sogno di Giulia: la cabina armadio.

Ma ci sarà spazio anche per gli abiti di Pierpaolo, o sarà stata completamente monopolizzata da Giulia?

Per scoprirlo non ci resta che guardare MTV Cribs Italia alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW).

a cura di Pierluigi Gaudio

