Al via MTV Cribs Italia, il programma che ‘ficca il naso’ nelle case dei VIP

Quando inizia MTV Cribs Italia

Dopo il successo dell’anteprima di dicembre, con la dimora di Ibiza dello stilista Marcelo Burlon, dal 16 febbraio in prima TV alle 21,00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) andrà in onda MTV Cribs Italia.

14 puntate ci porteranno a conoscere da vicino le case delle celebrities più amate del momento. Una lunga lista di VIP, che apriranno le porte delle loro abitazioni ai fan e lasceranno curiosare le telecamere tra i loro spazi privati.

Scopriremo i gusti e le scelte di stile di tanti personaggi e di tante coppie: da Marcell Jacobs e Antonio Cassano, insieme alla moglie Carolina Marcialis.

Ci saranno alcune delle coppie più chiacchierate del momento: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi. Ma anche Elettra Lamborghini, Andrea Damante, Riki e Valentina Nappi.

Anticipazioni prima puntata

Proprio questi ultimi due sono i protagonisti della prima puntata del programma, con la regina del cinema a luci rosse che aprirà la sua casa di Paestum.

Mentre Riccardo Marcuzzo in arte Riki ci stupirà: lui infatti non è solo un cantante, ma anche un esperto di design. Oltre ad aver studiato allo IED di Milano, ha vinto diversi concorsi tra cui il Compasso D’Oro.

Sui profili social ufficiali di MTV Italia, inoltre, sarà possibile godere di una serie spinoff super esclusiva: una vera e propria caccia al tesoro che avrà come giocatori le guest star di MTV Cribs Italia.

