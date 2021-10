1 La richiesta dei fan dei Prelemi

Sono ormai mesi che i Prelemi, la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sono amatissimi da migliaia di utenti sui social. Come ben sappiamo l’influencer e l’ex Velino si sono incontrati e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 5, e da allora non si sono più separati. Ancora oggi infatti tutto procede a meraviglia per i due, e in molti già parlano di presunte nozze. Al momento tuttavia sembrerebbe che Pierpaolo e Giulia non stiano ancora pensando al grande passo, ma non è da escludere che in futuro arrivino news su questo fronte. Nelle ultime ore nel mentre è accaduto qualcosa di inaspettato, che sta già facendo discutere i social.

Come qualcuno saprà infatti appeso alle pareti della casa del Grande Fratello Vip 6 c’è un quadro con l’immagine del famoso bacio tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Fin dal primo momento tuttavia la cosa non è piaciuta ai fan dei Prelemi, che adesso hanno deciso di intervenire seriamente! Il fandom ha infatti lanciato una raccolta fondi per far passare un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip 6, con un messaggio rivolto ai concorrenti! I follower di Pierpaolo e Giulia infatti vogliono che qualcuno tolga il citato quadro, ma non solo. Il Vippone che lo farà riceverà il sostegno e il supporto dei fan di Pretelli e della Salemi! Questo quanto si legge in merito:

“Chi toglie il quadro avrà il nostro sostegno #Prelemi”.

Naturalmente l’iniziativa dei fan dei Prelemi sta già facendo discutere e il web nel mentre si è diviso. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo cosa è successo pochi giorni fa, quando a parlare del rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è stata Ariadna Romero, ex del modello.