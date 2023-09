MTV Cribs Italia ci apre le porte della casa di Rocco Siffredi

Vip Style

Redazione | 27 Settembre 2023

MTV Cribs Italia torna in TV e ci porta nelle case dei VIP italiani. Tra le più sorprendent, la casa di Rocco Siffredi a Budapest

Chi vuole entrare a casa di Rocco Siffredi? A portarvi tra le mura domestiche del re del porno sarà MTV Cribs Italia. La terza stagione del programma ci porterà nell’intimità di diverse celebrità italiane, che sono pronte a riaprire le porte delle loro case.

Da domenica 24 settembre alle 21.00, in prima TV assoluta su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW e su Paramount+) possiamo visitare le case di talent, celebrities e artisti, specchio della loro personalità e della loro identità.

La casa è quel luogo capace di raccontare il passato, i desideri e le ambizioni di qualcuno, molto più di quanto le persone stesse sappiano fare.

Tra le più sorprendenti, la casa di Rocco Siffredi, appunto. Per l’attore e regista abruzzese casa significa soprattutto famiglia, e la condivisione degli spazi con l’amata moglie Rosa Caracciolo e i figli Lorenzo e Leonardo.

Con la famiglia, Rocco vive da oltre quindici anni a Budapest e ha scelto una confortevole villa arredata con gusto, con spazi dedicati alla convivialità e all’accoglienza degli ospiti, aree più intime ma anche degli splendidi spazi per le passioni sue e dei figli.

Oltre alla splendida piscina, Siffredi, infatti, ha un elicottero (dismesso) in giardino e diverse stanze che potremmo definire del piacere. Ma non di quello sensuale, che per Rocco è mestiere. Piuttosto, quello degli hobby.

Sicuramente una è quella che include la sua passione per i motori, e nella quale spiccano alle pareti una collezione di modelli di aeroplani mentre a terra sono affiancate delle bellissime moto da cross, ma non solo.

Vedremo anche uno splendido sidecar d’epoca, che stuzzica la fantasia di tantissimi telespettatori.

Da non dimenticare l’area esterna, dedicata alle feste e ai cocktail. Insomma, Rocco sa come si fa.

Le altre star di MTV Cribs Italia 3

E gli altri? Chi saranno? MTV Cribs ci porta nelle case dell’ex campionessa di tuffi Tania Cagnotto, della bellissima pallavolista Elena Pietrini. Ma anche cantanti come J-Ax, il giovane cantautore Sangiovanni, poi Immanuel Casto, Michelangelo, nome d’arte di Michele Zocca, e Leo Gassmann, figlio di Alessandro e vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Vai bene così.

Non mancheranno poi incursioni anche al mondo social, con la giovanissima influencer romana, classe 2005, Corinne Pino, poi lo youtuber Sespo e LeTwins: due gemelle di Mantova complici nella vita e nel lavoro, con più di 18 milioni di follower su TikTok sono tra le creator più seguite in Italia. Matilde & Angelica Aureli: sorelle albine che hanno rotto gli stereotipi di bellezza.

Visiteremo poi anche le case di Paola Barale, dei The Pozzolis Family…

Ogni casa, ogni luogo racconta molto di chi lo vive, forse anche più di qualunque intervista si possa fare.

Occhi aperti, si parte!

a cura di Giorgio Boccia