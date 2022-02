MTV Cribs Italia: le case di Marcell Jacobs e Paolo Ciavarro a Roma

MTV Cribs e la casa di Marcell Jacobs

Dove vive l’uomo d’oro della velocità italiana? Come arreda la casa una coppia che ha un figlio in arrivo? A queste domande avremo risposta da oggi, quando andrà in onda la seconda puntata di MTV Cribs Italia, il programma che ci consente di entrare nelle case di VIP e personaggi famosi.

Questa settimana è la volta di Marcell Jacobs e di Paolo Ciavarro, figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi.

Il campione olimpico sui 100 metri piani e nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020 adora stare con la sua famiglia. Marcell vive insieme alla moglie Nicole Daza e ai due figli a Roma (zona Nord), in una casa di circa 120 metri quadri con giardino.

Il loro spazio preferito, dove passano la maggior parte del tempo, è il soggiorno.

La fama del ventisettenne è ormai planetaria, e sono tanti gli ammiratori che lo riempiono di regali. Tra le curiosità che vedremo nella puntata del programma, ci sono le immagini delle pareti piene di ritratti che l’atleta olimpico ha ricevuto da fan provenienti da tutta Italia.

Con MTV Cribs Italia entriamo quindi nelle case di talent, celebrities e artisti, specchio della loro personalità e della loro identità. Perché mai come oggi la casa rappresenta sempre di più il nostro io interiore: il luogo capace di raccontare il passato, i desideri e le ambizioni molto più di quanto le persone stesse sappiano fare.

Per questo MTV Cribs Italia è pronto, non solo ad entrare nelle case delle celebrità, ma anche a farci scoprire qualcosa in più della loro vita e della loro quotidianità.

La casa di Paolo Ciavarro

E dopo la puntata sulla casa milanese di Rik e quella di Paestum di Valentina Nappi, MTV Cribs italia dedica una doppia visita a case che si trovano a Roma.

Dopo casa Jacobs entreremo tra le mura del nido d’amore della coppia Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due, che sono in attesa del loro primo figlio, sono abituati a stare sotto i riflettori e in TV si sono anche innamorati.

Una moderna famiglia allargata che si sta preparando ad accogliere il futuro arrivato, in una casa iperfunzionale. Hanno infatti riorganizzato alcuni spazi, dalla loro camera da letto al bagno.

Nel salotto si trova un oggetto dal grande valore affettivo per Paolo: un radiogrammofono degli anni 50, il primo regalo che suo nonno fece a sua nonna.

Il regno di Clizia invece è la cabina armadio, che rispecchia il suo estro in fatto di outfit. Il loro bambino arriverà in un nido d’amore funzionale e accogliente, con due genitori pronti a regalargli tutto l’amore.

a cura di Pierluigi Gaudio

Novella 2000 © riproduzione riservata.