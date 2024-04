Muschio Selvaggio è pronto a tornare: chi ci sarà al fianco di Luis Sal e i primi ospiti

Social

Andrea Sanna | 7 Aprile 2024

Luis Sal

Su YouTube è pronto a tornare il podcast di Muschio Selvaggio. Alla conduzione ritroveremo Luis Sal, ma chi ci sarà con lui? Secondo i recenti rumor non sarà Homyaton, come era invece emerso. Ma non è tutto, perché sono stati svelati anche i primi ospiti!

Muschio Selvaggio torna con Luis Sal e….

Muschio Selvaggio farà presto il suo ritorno e l’attesa è davvero tanta. Avverrà senza la presenza di Fedez, ma con Luis Sal. Nonostante nelle scorse ore Fabrizio Corona abbia lanciato un pettegolezzo sul podcast, ora emergono segnali incoraggianti.

Per prima cosa ricordiamo che era stato designato Homyaton come sostituto di Fedez alla co-conduzione, ma non sarà così. Pare infatti sia impossibilitato a esserci per motivi personali. Vedremo, invece, a quanto pare, una persona molto vicina allo youtuber: suo fratello Martin! A lanciare l’indiscrezione stavolta è Davide Maggio sul suo sito ufficiale.

Ma chi è il fratello di Luis Sal e cosa sappiamo di lui? È un classe 1992 e pare sia peraltro molto attivo su Twitch. Al pubblico di Muschio Selvaggio non è del tutto nuovo, dato che già in altre occasioni ha avuto modo di presenziare al podcast.

Gli ospiti del podcast

Se pensate però che le notizie sono finite qui vi sbagliate! Perché sempre il portale web del giornalista ha anche svelato cosa succederà nel corso della prima puntata, quali saranno i temi affrontati e chi saranno gli ospiti. Luis Sal e suo fratello accoglierà nel podcast di Muschio Selvaggio Andrea Moccia che, con Geopop rende la scienza più accessibile a tutti ed estremamente contemporanea.

E non sarà il solo! Questo perché per la ripartenza di Muschio Selvaggio, Luis Sal ha pensato a un volto noto della musica. Facciamo riferimento a un volto molto amato dal pubblico giovanile come Baby K!

In attesa che la Magistratura possa intervenire e pronunciarsi definitivamente, mettendo così un punto alla faccenda, Muschio Selvaggio è pronto a tornare in scena con Luis Sal! E chissà quante sorprese ancora ci attenderanno.