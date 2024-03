NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2024

Fedez

Dopo giorni di gossip adesso sembrerebbe arrivare l’ufficialità: pare infatti che Luis Sal tornerà a Muschio Selvaggio venendo affiancato da un altro conduttore dopo l’addio di Fedez.

Chi ci sarà con Luis Sal a Muschio Selvaggio

Si torna a parlare di Luis Sal. Sappiamo bene che negli ultimi giorni il noto influencer è tornato al centro dell’attenzione mediatica per via di alcuni gossip che parlavano di un suo presunto ritorno a Muschio Selvaggio. Dopo l’addio di Fedez, che di recente ha annunciato che avrebbe lasciato il celebre podcast dopo mesi di problemi, si è mormorato che Luis, un tempo conduttore insieme al rapper, avrebbe ripreso in mano le redini della trasmissione e ovviamente la notizia ha subito fatto il giro del web.

Adesso a dare ufficialità alle voci di corridoio è Davide Maggio, che fa sapere che Sal porterà avanti Muschio Selvaggio e che tornerà a presentare il podcast. Ma non solo. Stando a quanto si legge pare che la prossima settimana, precisamente nella giornata di mercoledì, inizieranno le registrazioni delle nuove puntate. L’influencer tuttavia, sempre come riporta il portale, non sarà solo.

Ma chi ci sarà dunque al posto di Fedez a Muschio Selvaggio e chi affiancherà Luis Sal? Davide Maggio risponde anche a questo. Pare che lo youtuber abbia deciso di fare affidamento su Homyatol, suo collega e amico che anche Fedez conosce molto bene. Lo streamer, noto per lo più su Twitch e YouTube, ha infatti partecipato a diverse dirette social con il rapper, collaborando di recente anche con lo stesso Luis.

Pare dunque che Sal sia pronto a tornare ufficialmente a Muschio Selvaggio. A breve dunque potrebbero arrivare nuove puntate del fortunato podcast, che di certo sono già attesissime da tutti i fan. Ma come cambierà il programma sotto la guida di Luis? Non resta che attendere per scoprirlo.