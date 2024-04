Colpo di scena a Muschio Selvaggio: Corona lancia uno scoop su Fedez e Luis Sal

Social

Andrea Sanna | 6 Aprile 2024

Fedez

Fabrizio Corona lancia un clamoroso scoop su Fedez e Luis Sal e il podcast di Muschio Selvaggio. Ecco quale sarebbe il colpo di scena svelato dall’ex re dei paparazzi, che potrebbe cambiare le carte in tavola sul futuro del progetto.

Il colpo di scena su Fedez e Luis Sal

Non solo la vacanza a Miami con i suoi figli Leone e Vittoria e i gossip sul suo conto (dai segui su Instagram al pettegolezzo su Chiara Ferragni), di Fedez però ora si parla per un altro motivo. Emergono delle indiscrezioni infatti sul futuro di Muschio Selvaggio.

Il podcast è nato nel 2020 ed è stato creato, come ben sappiamo, con lo youtuber Luis Sal. Dopo 3 anni di successi, nel novembre 2023, quest’ultimo ha lasciato Muschio Selvaggio per divergenze personali. Dalla sua Fedez ha proseguito il format con l’aiuto di Mr. Marra. Il mese scorso però il Tribunale di Milano ha stabilito che il rapper dovrà cedere le proprie quote al suo ex socio, che diverrà così l’unico proprietario dello show.

Secondo quanto emerso poi, dopo mesi di assenza, Luis Sal sarebbe anche pronto a ripartire con il suo podcast, scegliendo con sé come co-conduttore lo streamer, Homyatol (Andrea Hakimi). Anche se pare che le cose stiano un po’ diversamente. Almeno stando alla versione di Fabrizio Corona.

Mediante DillingerNews l’ex re dei paparazzi, la ripartenza di Muschio Selvaggio potrebbe essere un po’ più complicata di così. Pare che secondo i diritti contrattuali firmati con i rispettivi avvocati, Luis Sal potrà riprendere il suo podcast solo se al suo fianco ci sarà Fedez. Ma questa a oggi sembra essere una scelta improbabile. Questo quindi, secondo Corona, dovrebbe costringere Sal a dedicarsi a nuovi progetti:

“(…) Sembra uno scherzo del destino ma non lo è. La situazione è questa: Muschio Selvaggio non ripartirà più, e Fedez, insieme a Mr. Marra, sta studiando un nuovo progetto e ripartirà con un nuovo podcast rinnovato nel nome, nei contenuti, nel set, nella grafica nei temi e soprattutto nel modo di comunicare”.

E ancora a proposito di questa situazione tra Fedez e Luis Sal: “Più attualità, più cronaca, meno gossip e chiacchiere, più giornalismo. La novità delle novità, è che in questo duo s’innesca clamorosamente Rovazzi che ha investito tutti i suoi soldi per realizzare un podcast surreale. Dove lo studio sarà una sorta di navicella spaziale con degli ospiti mai visti prima”. Questo è quanto si apprende da Fabrizio Corona.

A oggi però pare impossibile in ogni caso vedere insieme Fedez e Luis Sal! Chissà che in futuro i due non possano chiarirsi.