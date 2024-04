Armando Incarnato fuori da Uomini e Donne? Lui sfoggia i suoi guadagni sui social (e scoppia la polemica)

Social

Andrea Sanna | 6 Aprile 2024

Uomini e donne

Sui social Armando Incarnato ha sfoggiato i suoi guadagni. Intanto ci si chiede quale sarà il suo futuro a Uomini e Donne. Tornerà nel programma?

Il futuro di Armando Incarnato a Uomini e Donne

I programmi di Maria De Filippi procedono tra Amici 23 e Uomini e Donne. E mentre non mancano discussioni all’interno del dating show pare esserci ancora un mistero da risolvere. Che fine ha fatto Armando Incarnato?

Quest’anno il cavaliere è apparso in trasmissione davvero rare volte a Uomini e Donne e da un po’ di tempo si sta dedicando a delle nuove attività che, a quanto pare, sembrano andare a gonfie vele e fruttano dei guadagni importanti.

Tra le Instagram stories, Armando Incarnato di Uomini e Donne, ha raccontato e mostrato a tutte le persone che lo seguono quanto è riuscito a guadagnare in appena tre mesi. C’è da dire che non è la prima volta che lo fa e spesso ha postato sui social network dei video che stanno generando qualche polemica.

Storia Instagram di Armando Incarnato di Uomini e Donne

A quanto pare, in base a quanto mostrato, le entrate di Armando Incarnato sono piuttosto cospicue, grazie al tanto lavoro online e non solo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha spesso consigliato alle persone a seguire lo stesso percorso fatto da lui. Tra le storie di Instagram, come detto, ha postato dei video con una serie di banconote da 20 e 50 Euro.

Armando Incarnato ha spiegato tra l’altro che si tratta di un guadagno di soli tre mesi e si tratta di una cifra di ben 25 mila Euro, ovvero più di 8 mila Euro al mese. Ma non solo. Perché ha sfoggiato anche delle costose bottiglie di champagne, offerte da dei cari amici.

Insomma ora come ora sembra difficile che Armando Incarnato possa tornare a Uomini e Donne, ma non è escluso comunque che si rivedrà in futuro. Chissà. C’è da tenere presente che ormai da mesi non lo vediamo nel parterre e tra non molto il dating show andrà in vacanza.

A oggi peraltro Armando Incarnato non dovrebbe aver ritrovato l’amore fuori da Uomini e Donne e si sta dedicando principalmente ai progetti lavorativi, sebbene spesso sia stato al centro delle polemiche per questo motivo.

Vedremo cosa succederà in futuro.