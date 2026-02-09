Tony Renis – Un evento esclusivo ha celebrato la leggenda della musica italiana in un’atmosfera d’altri tempi, anticipando il grande sbarco del nostro cinema a Hollywood

Lo scorso fine settimana, nel cuore di Roma, il noto ristorante Gabriello dei fratelli Conti ha riacceso le atmosfere della Dolce Vita per rendere omaggio a una vera icona della musica italiana: Tony Renis. Questo evento esclusivo ha rappresentato l’anteprima romana del Los Angeles, Italia Festival, la kermesse che si terrà dal 8 al 14 marzo proprio alla vigilia degli Oscar. La manifestazione, prodotta da Pascal Vicedomini per l’Istituto Capri nel mondo, vede il sostegno del MIC e il patrocinio del MAECI e del MIMIT, avvalendosi della collaborazione di partner come Intesa Sanpaolo, Rainbow e Givova, oltre al supporto del Consolato Generale d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.

Ospiti d’onore e performance indimenticabili tra musica e cinema

Durante la serata di gala, Tony Renis ha condiviso preziosi ricordi di una carriera straordinaria trascorsa tra l’Italia e gli Stati Uniti. Accanto a lui era presente Monica Guerritore, che si prepara a presentare a Hollywood il suo nuovo film Anna, dedicato alla memoria di Anna Magnani. La Guerritore ha omaggiato i presenti cantando Er barcarolo, seguita dall’intensa interpretazione di Lina Sastri, che ha scelto il brano Era de Maggio per onorare il musicista. Tra il pubblico erano presenti figure di rilievo come Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema, Daniele Taddei di Unione Imprese Tecniche ANICA, Nicola Corigliano di Intesa Sanpaolo, oltre a Giovanni Acanfora e Pina Lodovico di Givova. Hanno partecipato anche Francesco Bove della Fondazione AILA e l’artista B. Zarro, curatore di una mostra biografica dedicata proprio a Renis.

Dalle notti romane al palcoscenico di Los Angeles

Il momento musicale più coinvolgente ha visto protagonista il canta-attore Coky Ricciolino, supportato dal sax di Andrea Tardioli, dal piano di Davide Palma e dalle percussioni di Moustapha Mbengue. Il culmine dell’entusiasmo è arrivato con il duetto tra Tony Renis e Ricciolino sulle note del celebre successo Quando, quando, quando, che ha ricevuto una vera e propria standing ovation. Il tributo si sposterà ora in California, dove verranno presentati un documentario realizzato da Rai Teche e l’esposizione artistica di B. Zarro. Questo viaggio ideale tra Roma e Hollywood conferma ancora una volta il fascino intramontabile dello stile italiano nel mondo.

