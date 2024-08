La presentatrice Myrta Merlino ha tirato le somme della prima stagione televisiva di Pomeriggio Cinque con la sua conduzione dopo l’addio di Barbara d’Urso a Mediaset.

Myrta Merlino su Pomeriggio 5

Myrta Merlino è stata la protagonista di un’intervista del settimanale Chi all’interno della quale ha parlato di vari argomenti. Le è stato chiesto di dare un’opinione sui Ferragnez e la conduttrice ha preso le parti di Chiara Ferragni lanciando quella che a molti è sembrata una frecciatina a Fedez:

“Sono stata sposata due volte, ho avuto tre figli da due uomini diversi e sto con un uomo che, a propria volta, ha alle spalle due relazioni importanti con due figli. La cosa essenziale è che ci sia l’amore.

Non sono moralista: quando l’amore esiste, anche le situazioni complicate si sistemano. Auguro a Chiara di trovare un uomo solido, maturo, capace di starle vicino in un momento difficile”.

In seguito Myrta Merlino ha tirato le somme della stagione televisiva appena conclusa al timone di Pomeriggio Cinque. Ha rivelato che il compito non è stato facile ma ha “tenuto la barra dritta“. Ha voluto raccontare le notizie dalla prospettiva dello spettatore: “Lo sforzo ha avuto successo e diventerà la basa per la prossima stagione“.

Dopo aver raccontato cosa ha provato ad aver preso il posto di Barbara d’Urso, quindi, ha detto di provare gioia per i risultati ottenuti. Queste le sue parole:

“Sono partita con umiltà, mi sono messa in ascolto, ho cercato di capire le cose che stavano a cuore alle persone, facendo quello che per me è servizio pubblico.

Quello che ho cercato di fare, che non so se sia il discrimine tra pop e trash, è stato evitare di spettacolarizzare o insistere su particolari ininfluenti“.

Ha concluso dichiarando di aver fatto il suo lavoro con “integrità e onestà“. Appuntamento perciò a settembre con le nuove puntate di Pomeriggio Cinque in sua compagnia!