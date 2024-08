In queste ore è stata pubblicata un’intervista nella quale Myrta Merlino ha parlato dei Ferragnez prendendo le parti di Chiara Ferragni e, secondo alcuni utenti, lanciando una frecciatina a Fedez.

Myrta Merlino dalla parte di Chiara Ferragni

Nei mesi precedenti, soprattutto durante la separazione dei Ferragnez, Myrta Merlino ha parlato spesso a Pomeriggio Cinque della questione. Ha tentato spesso di intercettare Fedez sotto casa sua e a volte il pubblico a casa ha pensato che la conduttrice gli avesse anche lanciato delle frecciatine.

Adesso sembrerebbe essere accaduta una situazione analoga in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. A Myrta è stata chiesta un’opinione sulla presunta relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. La conduttrice ha risposto che l’influencer ha vissuto un periodo molto complicato, dopo anni fortunati, accanto a un marito “complicato“:

“C’è, prima di tutto, il tema di una donna che ha vissuto anni di fortuna pazzesca, forse eccessiva, la quale si ritrova a vivere l’anno peggiore della propria vita.

Sotto accusa nel lavoro e con un matrimonio che finisce, con due bambini e un ex marito complicato. Un uomo istintivo, impulsivo. Non è stata una separazione leggera. Dopodiché, giudizi in amore non ne do“.

Dopo queste presunte frecciatine, sempre secondo il web, avrebbe rincarato la dose augurando alla Ferragni di trovare un uomo “solido, maturo” e capace di starle accanto nei momenti più difficili della vita:

“Sono stata sposata due volte, ho avuto tre figli da due uomini diversi e sto con un uomo che, a propria volta, ha alle spalle due relazioni importanti con due figli. La cosa essenziale è che ci sia l’amore.

Non sono moralista: quando l’amore esiste, anche le situazioni complicate si sistemano. Auguro a Chiara di trovare un uomo solido, maturo, capace di starle vicino in un momento difficile”.

Se Myrta Merlino abbia voluto lanciare una frecciatina a Fedez non lo possiamo sapere e noi rimaniamo a disposizione per qualsiasi smentita o chiarimento.