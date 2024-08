C’è ancora speranza per Alice Campello e Álvaro Morata? Un dettaglio social fornito dall’influencer veneta ha destato qualche sospetto tra i fan della coppia, che si augurano si possa risolvere tutto.

La foto di Alice Campello

C’è chi non si vuole proprio arrendere e cerca qualsiasi appiglio con la speranza di poter rivedere nuovamente insieme Álvaro Morata e Alice Campello. Un assist nelle ultime ore l’ha fornito proprio Alice tra le sue storie di Instagram. Dettaglio che potrebbe voler dire tutto e niente, ma che fa non è passato inosservato. Partiamo per ordine però!

Il 12 agosto tutti abbiamo pensato di trovarci davanti a un pesce d’Aprile posticipato di qualche mese, quando abbiamo appreso della separazione tra Álvaro Morata e Alice Campello. Eppure quei rumor che si sono fatti via via insistenti hanno trovato conferma nelle parole dei diretti interessati, i quali ci hanno tenuto a fare delle doverose precisazioni.

Questo perché sia Álvaro Morata che Alice Campello ci hanno tenuto a precisare che non ci sono state mancanze di rispetto o tradimenti, come qualcuno ha insinuato, ma altre dinamiche che hanno preferito mantenere riservate. Peraltro dopo una serie di accuse dalle quali il calciatore si è difeso, la stessa influencer è intervenuta per supportare il suo ex marito e chiedere riservatezza e un po’ più di riguardo da parte di tutti.

Nonostante ciò, però, tantissimi fan sperano che questo sia solo un momento particolare della loro vita che li porterà a tornare nuovamente insieme. Adesso un indizio sembra dare una fiammella di speranza ai supporter di Alice Campello e Álvaro Morata. Questo perché su Instagram l’influencer ha pubblicato una serie di immagini insieme ai suoi bambini, in cui appare ancora con la fede al dito. Un dettaglio che non è sfuggito agli utenti.

La storia Instagram di Alice Campello

Che ci sia ancora un barlume di speranza per Álvaro Morata e Alice Campello? Al momento ancora non è chiaro e non sappiamo cosa riserverà il futuro al neo attaccante del Milan e l’influencer veneta.