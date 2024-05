Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 due settimane prima dell’ultima puntata! Cambio alla conduzione

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Maggio 2024

Pomeriggio 5

Cosa succederà nel prossimo futuro di Pomeriggio Cinque? Stando alle più recenti indiscrezioni Myrta Merlino potrebbe lasciare la conduzione prima della fine della stagione televisiva.

Myrta Merlino lascia in anticipo Pomeriggio Cinque?

Da tempo ormai si vocifera della sostituzione di Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque. Nel corso dei mesi sono stati fatti i nomi di Veronica Gentili, Simona Branchetti e Cesara Buonamici. Al momento non sappiamo cosa accadrà, ma nella giornata di ieri la conduttrice ha smentito qualsiasi rivalità con la Buonamici, in pole position secondo i rumor:

“Sono qui con la mia amica. Perché ogni tanto sento ‘ma tu e Cesara…’. Noi siamo amiche e non abbiamo assolutamente nessun problema, questo volevo dirlo. Ogni tanto bisogna dirle queste cose, perché qui girano un sacco di bugie e allora è bene chiarire”.

In queste ore, però, è stato diffuso un nuovo rumor che non riguarda la prossima stagione televisiva ma quella in corso. Dagospia ha rivelato che Pomeriggio Cinque dovrebbe andare in onda fino a metà giugno, però Myrta Merlino potrebbe lasciare la conduzione ben due settimane prima. Il sito rivela che la presentatrice saluterà lo studio del talk show a partire dal 30 maggio, ma le motivazioni non sarebbero note.

Chi potrebbe sostituire la Merlino in questo caso? Il nome che viene fatto è quello di un volto già noto al pubblico di Canale: Giuseppe Brindisi. Il giornalista ha già sostituito saltuariamente la collega nelle ultime settimane e a quanto pare il pubblico lo ha apprezzato.

Ripetiamo ancora una volta che si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo che cosa accadrà prossimamente. Dagospia avrà ragione oppure continueremo a vedere Myrta a Pomeriggio Cinque? Staremo a vedere, ma nel mentre non ci resta che goderci le prossime puntate ricche di cronaca e di aneddoti provenienti dal mondo dello spettacolo.