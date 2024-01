NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Gennaio 2024

Fedez

In queste ore Fedez si è scagliato contro la stampa, da giorni appostata sotto casa sua e oggi, in diretta, a replicare al rapper è stata Myrta Merlino. Tra i due è così partito un botta e risposta social. Proprio le telecamere di Pomeriggio Cinque infatti hanno intercettato il dog sitter dei Ferragnez che portava a spasso Paloma.

Myrta Merlino vs Fedez

In questi minuti ad infiammare il web è il botta e risposta social tra Myrta Merlino e Fedez. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Tutto è iniziato quando oggi pomeriggio il rapper si è scagliato contro la stampa, che da giorni è appostata sotto casa Ferragnez. Il cantante così ha affermato: “Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente. Guardali. Mio Dio, le priorità dell’informazione italiana”.

Poco fa così, in diretta a Pomeriggio Cinque, proprio la Merlino ha deciso di dire la sua e di replicare a Fedez, dichiarando: “Voglio dire a Fedez che se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia”.

Ma non è finita qui. Sempre nel corso della diretta, proprio le telecamere di Pomeriggio Cinque hanno intercettato il dog sitter dei Ferragnez che portava a spasso il cane Paloma e così Fedez, con delle storie sui social, ha lanciato una stoccata a Myrta Merlino, dando il via a un botta e risposta di fuoco. Queste le parole del rapper: “La Paloma è diventata una star. Pomeriggio Cinque è da diversi giorni che mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra, con la speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nella solidità degli escrementi di Paloma, oggi l’ha fatta semi dura”. Federico ha poi aggiunto: “Barbara lo avrebbe fatto meglio però. Ci vuole più impegno”.

Fedez a Myrta Merlino ⚡️ pic.twitter.com/rNsCMu4ZKc — Trash Italiano (@trash_italiano) January 9, 2024

In seguito il rapper ha voluto anche replicare alle dichiarazioni della Merlino e ha così affermato: “Sei liberissima di venire sotto casa mia, come io sono libero di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento. […] Questa retorica del ‘siete diventati famosi tramite i mass media’, è una ca**ata. Siamo diventati famosi grazie al nostro telefonino noi. E credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo”.