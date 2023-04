Napoli campione: Lisa Fusco celebra l’imminente scudetto con un singolo che è già tormentone

NEWS

Redazione | 20 Aprile 2023

Napoli, forza Napoli! Mai come quest’anno, l’esito del campionato di calcio di serie A pare già ampiamente scritto. Il team di Luciano Spalletti, infatti, svetta a oltre 15 punti di distacco dalla seconda in classifica. Un divario ormai incolmabile, a poche giornate dalla conclusione della massima competizione italiana. Per celebrare lo squadrone partenopeo, la subrettina nazionale Lisa Fusco ha ben pensato di lanciare una nuova hit a tema.

Napoli campione, è questo il titolo del brano che l’ex gieffina e naufraga all’Isola dei Famosi ha voluto dedicare alla sua compagine del cuore.

La canzone, trasmessa su tutte le maggiori radio della Penisola e sulle principali piattaforme Web, è diventata già un vero e proprio tormentone. Un inno alla città di Napoli e alla sua fede calcistica, a uno scudetto tanto atteso e che, alle pendici del Vesuvio, manca da ben 33 anni, dai tempi dell’indimenticato Diego Armando Maradona.

Ho perciò deciso di raggiungere Lisa Fusco per saperne qualcosa di più.

Intervista a Lisa Fusco per l’uscita di Napoli campione

Lisa, come nasce la tua passione per il calcio e per il Napoli?

“Sono da sempre tifosa del Napoli. Qui il calcio è quasi una religione. Quando ero nel cast della trasmissione Rai di Simona Ventura Quelli che il calcio, facevo l’inviata dall’ex Stadio San Paolo, oggi celeberrimo Maradona, e attuavo qualsiasi rito scaramantico affinché gli azzurri vincessero. Credo che molte persone, attraverso la vittoria della loro squadra del cuore, inseguano una sorta di riscatto personale. Sono napoletana DOC perché ho sempre difeso strenuamente il mio dialetto, patrimonio mondiale dell’Unesco”.

Il tuo bacio con Diego Armando Maradona è finito su tutti i tabloid e nelle principali trasmissioni televisive italiane…

“Ho conosciuto Maradona nel 2017. Mi diede un bacio e il video e le foto furono ripresi da tutti i giornali. Ricordo che, in TV, ne parlò per prima Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni pomeridiane. Sono davvero contenta che lo Stadio di Napoli oggi sia stato intitolato a lui, perché è un grande campione, senza eguali nella storia. Sono convinta che lo Scudetto di quest’anno sia anche un po’ merito suo, che dall’Alto ha voluto fare questo dono meraviglioso ai napoletani dopo un’attesa lunga 33 anni”.

Lisa Fusco accanto al cartonato di uno dei campioni

Che campionato è stato quello di quest’anno, con il Napoli capolista indiscusso?

“È stato un campionato a senso unico. Il Napoli ha espresso un gioco sensazionale dimostrandosi una squadra compatta, un gruppo unito e disposto a sacrificarsi, al di là dei suoi grandissimi campioni, Osimhen e Kvaratskhelia su tutti. Ogni giocatore, anche quelli che partivano dalla panchina, si è fatto trovare pronto al momento giusto. Penso al Cholito Simeone, ad esempio. Il turn over è stato fondamentale. Spalletti ha fatto un lavoro eccezionale”.

Per celebrare lo Scudetto del Napoli hai lanciato una nuova hit. Me ne parli?

“Ho realizzato un CD singolo, scritto da Maurizio Piretti con musica di Lisa Fusco per la Tilt Corporate, etichetta londinese di Ciro Imperato. Sono felice del successo immediato del brano, che a Napoli è già un tormentone. La cantano tutti, diventerà l’inno del Napoli, ne sono sicura. Il singolo si chiama proprio Napoli campione, e fa da traino al mio nuovo CD dal titolo Lisa Fusco Collection garantisce Tufano. È un regalo che ho voluto fare a tutti i tifosi napoletani”.

a cura di Stefano Di Capua