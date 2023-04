NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Aprile 2023

Cosa sarebbe accaduto ad Achille Costacurta

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Achille Costacurta. Stando a quanto riportano numerose testate, tra cui gli amici di FanPage, sembrerebbe che il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta avrebbe ricevuto una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver picchiato un agente della Polizia Locale di Milano. Ma andiamo a ricostruire quello che sarebbe accaduto nella notte di martedì 18 aprile. Stando a quanto si legge, pare che Costacurta, che si trovava in zona Tortona dopo essere stato in giro in occasione del Fuorisalone, avrebbe fermato un taxi per rientrare a casa. Tuttavia sembrerebbe, stando a quanto raccontato dal tassista, che Achille abbia iniziato a urlare frasi senza senso, danneggiando il veicolo.

Poco dopo pare che il conducente, spaventato, abbia chiesto soccorso a una pattuglia della polizia. I vigili così, sempre stando a quanto riportato, avrebbero aperto le portiere del taxi per far scendere il giovane Costacurta, che ha poco compiuto 18 anni. A quel punto sembrerebbe che l’ex concorrente di Pechino Express abbia colpito in pieno volto con un pugno uno dei due agenti. Il poliziotto, stando a quanto è emerso, avrebbe ricevuto sette giorni di prognosi.

Come fa sapere FanPage, sembrerebbe che Achille Costacurta sia poi stato immobilizzato e portato all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale. Il figlio di Billy e Martina sarebbe stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Alle prime luci dell’alba Achille sarebbe stato affidato a suo padre Billy, che l’avrebbe riportato a casa.

Attualmente Costacurta e i suoi genitori non sono ancora intervenuti per commentare quanto accaduto. Tuttavia noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione qualora Achille, o chi ne fa le veci, volesse rilasciare delle dichiarazioni ufficiali. Siamo inoltre pronti ad aggiornarvi con tutti gli sviluppi del caso.