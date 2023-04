NEWS

Andrea Sanna | 30 Aprile 2023

In tanti si chiedono quando vince lo scudetto il Napoli, quanti punti servono adesso e quando si saprà in via ufficiale

Il Napoli quando vince lo scudetto?

Pareggio per il Napoli quest’oggi contro la Salernitana. La squadra di Luciano Spalletti non ha sfruttato l’occasione di poter festeggiare già oggi il suo terzo scudetto della storia. Dia ha risposto al goal di Olivera, che aveva per un po’ fatto pregustare il vantaggio ai partenopei.

Adesso a seguito di questo risultato ci si chiede quando il Napoli può vincere lo scudetto e quanti punti servono quindi per far sì che il sogno del popolo azzurro diventi realtà. Quando si saprà se il Napoli vince lo scudetto? Rispondiamo a tutti questi dubbi dicendo che per la matematica certezza servono due punti!

Il giro a vuoto della Lazio, sconfitta per 3-1 a San Siro dall’Inter, potrebbe portare al secondo posto la Juventus in caso di vittoria nel posticipo di questa sera in casa del Bologna. Se così non fosse e i bianconeri dovessero fallire il risultato, allora al Napoli basterebbe un solo punto per raggiungere lo scudetto.

Una vittoria contro l’Udinese, gara in programma giovedì 4 maggio, darebbe la certezza definitiva di vittoria del trofeo al Napoli. E non è finita. Perché potrebbe festeggiare già da mercoledì 3 maggio nel caso di mancata vittoria di Lazio e Juventus. Insomma si tratta davvero di una questione di… numeri!

C’è da dire che in città oggi era tutto pronto per la festa. Tantissimi tifosi hanno invaso le strade e anche fuori dallo Stadio Maradona si è scatenato il delirio. Le strade e la maxi area pedonale erano chiuse dalle 14:00 di questo pomeriggio a Napoli.

Sebbene la festa scudetto sia solo rimandata, non ha comunque scalfito la gioia dei napoletani. Dopo il pareggio contro la Salernitana hanno comunque festeggiato, seppur in maniera un po’ più blanda (ma comunque con cori e bandiere) in attesa delle vere celebrazioni. Intanto l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti predica calma!