Andrea Sanna | 30 Aprile 2023

Amici 22

Amici 22 – la data della registrazione

Nella giornata di ieri una notizia ha allarmato gli utenti del web e fan di Amici 22. Stando a quanto riportato da Dagospia, mediante il giornalista Giuseppe Candela, nella scuola si sarebbero verificati due casi di Covid tra gli allievi. Nulla di ufficiale e dunque da prendere con le pinze, ma l’indiscrezione è circolata piuttosto velocemente tra gli utenti del web.

Questo ha dunque portato i telespettatori a pensare a un possibile slittamento per quel che riguarda la semifinale e la finale di Amici 22. Il sito diretto da Roberto D’Agostino nella giornata di ieri ha riportato quanto segue sui propri canali ufficiali:

“FLASH! AMICI 22 COL COVID: DUE CONCORRENTI DEL TALENT SHOW SONO RISULTATI POSITIVI. LA PUNTATA DI QUESTA SERA ANDRÀ REGOLARMENTE IN ONDA SU CANALE 5 PERCHÉ REGISTRATA GIOVEDÌ SCORSO. RISCHIO SLITTAMENTO PER LA SEMIFINALE PREVISTA SABATO 6 MAGGIO”.

La puntata di ieri infatti è andata regolarmente in onda sul quinto canale, ma il problema riguardava invece cosa sarebbe successo da qui ai prossimi giorni. Ebbene possiamo darvi qualche risposta in più.

Adesso finalmente abbiamo delle notizie più sicure circa la data della registrazione della semifinale di Amici 22. Come riportato da Amici News e da Gossip TV su Twitter non ci saranno spostamenti nel palinsesto televisivo di Mediaset. Il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi non dovrebbe essere compromesso. Anzi. La semifinale del talent show dovrebbe tenersi regolarmente in data 4 maggio 2023.

Insomma pare quindi che tutto dovrebbe andare per il vesto giusto e Amici 22 lo vedremo in onda il 6 maggio con l’attesissima semifinale, dove scopriremo i concorrenti che si giocheranno la vittoria del programma tra canto e ballo.

