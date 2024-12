Ieri sera Naska si è esibito per la prima volta al Forum di Milano. Il rapper tuttavia è salito sul palco con solo un calzino a coprirgli le parti intime e sui social è scoppiata la polemica.

Il gesto di Naska

Uno degli artisti del momento è senza dubbio Naska. Negli ultimi anni infatti il rapper si è imposto sulle scene musicali e con i suoi due album ha scalato le classifiche. Ieri sera così è arrivato un traguardo importante per la carriera dell’artista: il Forum di Milano. Il cantante ha messo in scena un vero e proprio show, proponendo tutti i suoi più grandi successi e non solo. Tuttavia nel corso dello spettacolo è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore sta dividendo gli utenti sui social.

Il rapper è infatti arrivato sul palco con solo un calzino a coprirgli le parti intime. Il riferimento, che in molti hanno colto, è ai Red Hot Chili Peppers e al video del brano Right on time. In rete tuttavia questa scelta sta facendo discutere e non sono mancate feroci critiche.

In molti infatti stanno attaccando Naska (che nel frattempo è stato osannato da tanti altri) per questa scelta. Ma non solo. Numerosissimi utenti hanno anche tirato in ballo Elodie (e anche altre artiste donne del panorama musicale italiano, come Annalisa), facendo notare come se fosse stata la Di Patrizi a salire svestita sul palcoscenico sarebbe stata massacrata. Spesso infatti, nel corso degli ultimi mesi, i leoni da tastiera hanno demolito l’ex allieva di Amici per essersi mostrata in alcune occasioni in body o senza veli. Per Elodie non sono mancati anche epiteti infelici, che hanno richiesto l’intervento della cantante stessa.

Il rapper dunque è finito al centro di un lungo dibattito. Attualmente però l’artista non ha ancora commentato la vicenda e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di intervenire.