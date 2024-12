Pochi giorni fa Maica Benedicto è stata eliminata dal Gran Hermano. In queste ore però è giunta voce che l’influencer spagnola potrebbe arrivare in Italia come nuova concorrente del Grande Fratello.

Maica Benedicto al Grande Fratello?

Siamo nel pieno della nuova edizione del Grande Fratello e ormai il pubblico ha imparato a fare la conoscenza dei protagonisti di questa edizione. In casa tuttavia non mancano le tensioni e solo nelle ultime ore è scoppiato nuovamente il caos. La scorsa settimana nel mentre a varcare la porta rossa sono stati dei nuovi concorrenti, che hanno portato un po’ d’aria fresca all’interno del loft. Tuttavia le sorprese non sono finite qui.

Stando a quanto si mormora infatti a breve a diventare inquiline potrebbero essere anche due amatissime ex Vippone del GF Vip 5: Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Secondo le voci di corridoio infatti la cantante e la conduttrice a breve potrebbero tornare all’interno della casa, mettendosi nuovamente alla prova con questa esperienza. Ma i colpi di scena potrebbero non essere ancora terminati. In queste ore infatti si sta facendo largo una nuova indiscrezione che sta facendo discutere.

Stando alle ultime voci di corridoio infatti pare che a breve a diventare una concorrente del Grande Fratello possa essere nientemeno che Maica Benedicto. Come in molti senza dubbio sapranno, solo qualche giorno fa l’influencer spagnola è stata eliminata dal Gran Hermano e si mormora dunque che prossimamente possa arrivare in Italia per prendere parte al reality show. A rivelare la notizia è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una fan, che ha menzionato proprio la possibilità di rivedere Maica al GF.

Attualmente però non ci sono ancora conferme da parte della produzione e non sappiamo dunque cosa potrebbe accadere. Di certo in molti vorrebbero rivedere l’influencer all’interno della casa e senza dubbio il suo arrivo creerebbe non poco scompiglio.