Aurora Ramazzotti mostra sui social una mise en place inaspettata: niente rosso né tartan, ma fogli antichi che trasformano la cena natalizia in un racconto visivo elegante e replicabile

La tavola che cambia le regole del Natale

Durante la serata natalizia organizzata da Giulia De Lellis per il suo brand di cosmetici, un dettaglio ha catturato l’attenzione più di ogni altro. Non un abito, non un allestimento floreale, ma la tavola. A mostrarla è Aurora Ramazzotti, ospite dell’evento, che nelle sue storie Instagram racconta lo stupore davanti a una scelta fuori da ogni cliché natalizio.

Il colpo di scena è immediato: la tovaglia non è una tovaglia. Nessun tessuto, nessun colore tradizionale. Il piano del tavolo è interamente ricoperto da pagine di libri consumati dal tempo.

La “tovaglia” di carta che racconta una storia

“Una tovaglia di pagine di libri consumati dal tempo.” Così Aurora Ramazzotti descrive l’allestimento. Ed è proprio questa definizione a chiarire il senso dell’operazione: non decorazione fine a sé stessa, ma narrazione.

Le pagine antiche creano una superficie viva, irregolare, calda. Il tavolo si allunga visivamente, acquista profondità e diventa scenografico senza bisogno di eccessi. È un Natale che si allontana dal folklore per abbracciare un’estetica più intima e colta.

Eleganza, sostenibilità e semplicità

Questa scelta colpisce per tre motivi precisi:

È diversa , ma non stravagante: rompe la tradizione senza risultare forzata.

, ma non stravagante: rompe la tradizione senza risultare forzata. È sostenibile , perché riutilizza libri usurati e destinati al macero.

, perché riutilizza libri usurati e destinati al macero. È replicabile, anche in casa, senza budget elevati o allestimenti complessi.

Le pagine diventano una base neutra che valorizza ogni elemento appoggiato sopra, dalle candele agli accessori natalizi.

Guida pratica e immediata

Realizzare una tavola simile è più semplice di quanto sembri.

Scegli i libri giusti

Usa solo volumi non rari: romanzi rovinati, enciclopedie vecchie, libri acquistati nei mercatini. L’obiettivo è dare nuova vita, non distruggere. Stacca le pagine con cura imperfetta

I bordi leggermente irregolari sono parte del fascino. Evita tagli netti e troppo precisi. Crea il piano del tavolo

Sovrapponi le pagine come un puzzle disordinato, coprendo tutta la superficie. Mantieni una palette controllata

Sopra la carta funzionano al meglio:

bianco e crema

oro opaco

bordeaux e rosso scuro

Candele alte, nastri minimal e pochi elementi scelti con attenzione completano l’effetto.