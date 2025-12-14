Attimi di paura a Bondi Beach, una delle spiagge più famose di Sidney. Durante la festa ebraica di Hanukkah due uomini hanno sparato sulla folla, scatenando il caos. Si registrano morti e feriti.

Cosa è accaduto a Bondi Beach

Paura a Bondi Beach, una delle spiagge più famose e note di Sidney. Come riportano le più grandi testate del nostro paese, due persone, intorno alle ore 18.40, ora locale, hanno iniziato a sparare sulla folla che stava celebrando la festività ebraica di Hanukkah. A quel punto i presenti, dopo essersi resi conto di cosa stesse accadendo, hanno iniziato a fuggire in tutte le direzioni in preda al panico.

Stando a quanto riferito dai media, ci sarebbero diversi morti e numerosi feriti, tra cui anche due agenti di polizia. Le forze dell’ordine intanto hanno annunciato di aver neutralizzato due persone sospette e uno di loro sarebbe stato ucciso. Tra le vittime, stando a quanto riferito, ci sarebbe anche il rabbino di Sydney Eli Schlanger. Dalle prime informazioni trapelate, pare che l’attentato avesse come obiettivo proprio la comunità ebraica.

LEGGI ANCHE: Lady Gaga, un ballerino cade dal palco e lei ferma il concerto

Come mostra un filmato emerso in rete in queste ore, un passante a Bondi Beach è riuscito a disarmare uno dei due attentatori approfittando di un suo momento di distrazione. L’uomo in questione ha infatti preso il killer per il collo, riuscendo a strappargli il fucile dalle mani. Stando a quanto riporta l’emittente 7News e come si legge anche su Il Corriere della Sera, a fermare l’attentatore sarebbe stato un uomo di 43 anni, Ahmed al Ahmed, proprietario di un negozio di frutta e privo di qualunque esperienza con le armi. L’uomo è attualmente ricoverato in ospedale, avendo riportato alcune ferite.

Stando ad alcune prime testimonianze, alcuni presenti, dopo aver sentito gli spari, avevano inizialmente ipotizzato a dei fuochi d’artificio. Quando poi la folla si è resa conto di cosa stesse accadendo ha iniziato a fuggire in tutte le direzioni, per cercare di mettersi al riparo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.