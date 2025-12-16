Madrina dell’evento L’Oréal Paris, l’influencer e modella celebra un anno speciale tra maternità, carriera e un’eleganza che conquista la città…

Una sera di festa nel cuore di Milano

Milano entra ufficialmente nel clima natalizio con una serata luminosa e carica di significato. In Piazza San Babila è stata Giulia Salemi ad accendere l’albero di Natale firmato L’Oréal Paris, diventando madrina di un evento che ha trasformato il centro città in un punto di incontro tra eleganza, spettacolo e atmosfera delle feste.

Il ruolo di madrina e la scelta del look

Per l’occasione, Giulia Salemi ha scelto un look scenografico e raffinato. La pelliccia bianca, protagonista assoluta dell’outfit, ha catturato l’attenzione sotto le luci della piazza, restituendo un’immagine di glamour misurato e coerente con il contesto dell’evento. Una presenza che ha saputo unire stile e sobrietà, senza eccessi.

Un anno che segna una svolta personale

Il 2025 rappresenta per Giulia Salemi un punto di svolta profondo. A gennaio è nato Kian, il figlio avuto con Pierpaolo Pretelli, evento che ha ridefinito le sue priorità e il suo modo di raccontarsi al pubblico. La maternità è diventata parte integrante del suo percorso, vissuta con discrezione ma anche con autenticità.

Famiglia e quotidianità condivisa

In questi mesi, Giulia e Pierpaolo hanno scelto di condividere solo alcuni frammenti della loro nuova vita, mostrando una famiglia unita e complice. Immagini semplici, lontane dalla costruzione artificiale, che hanno rafforzato il legame con il pubblico e restituito una narrazione più matura.

Carriera in crescita e nuovi traguardi

Accanto alla dimensione privata, il lavoro non si è fermato. Anzi, l’ultimo anno ha consolidato la posizione di Giulia Salemi nel panorama italiano. Progetti televisivi, collaborazioni con grandi brand e una presenza sempre più solida nel mondo della comunicazione hanno confermato la sua evoluzione professionale.

Un simbolo di continuità

L’accensione dell’albero in Piazza San Babila diventa così più di un gesto simbolico. È il racconto di un equilibrio raggiunto, tra vita personale e carriera, tra immagine pubblica e autenticità. Un momento che chiude un anno intenso e apre le porte a una nuova fase.