Qual è la colonna sonora del tuo Natale? (QUIZ)

Quiz: scopri la colonna sonora del tuo Natale

Sui social, in radio (e non solo) non facciamo che sentire canzoni dedicate al Natale in questo periodo. E sono davvero tante, una più bella ed emozionante dell’altra.

Ma ti sei mai chiesto qual è la tua colonna sonora del tuo Natale in questo 2021? Sarà Feliz Navidad cantata da Laura Pausini, All I want for Christmas is you di Mariah Carey o Have yourself a merry little Christmas interpretata da Michael Bublé tra le tante? Mettiti alla prova con il nostro simpatico quiz e scopri il risultato finale!

Pronti, partenza, via….e Buon Natale a tutti voi, amici di Novella 2000 e Novella2000.it!

Con chi trascorrerai il Natale? Con la mia famiglia Con il fidanzato/fidanzata Con gli amici Da solo/a

Scegli una meta turistica per le tue vacanze natalizie Roma New York Parigi Londra Courmayeur Miami Madrid

Panettone o pandoro? Panettone Pandoro

Quando devi fare i regali di Natale... Giochi d'anticipo settimane prima e corri a comprarli Ti riduci all'ultimo

L'8 dicembre, come prevede la tradizione, fai... Solo l'albero Solo il presepe Albero e presepe più addobbi in tutta la Casa

Hai tanti regali sotto l'albero?

Cosa non deve assolutamente mancare sul menù del pranzo di Natale? Lasagne Tortellini/ cappelletti o passatelli in brodo Spaghetti alle vongole Maialetto (o porceddu) / Agnello al forno con patate Il baccalà Il cappone ripieno Dolci tipici della tradizione

Quale tra questi film natalizi guardi più spesso? Una poltrona per due Mamma, ho perso l'aereo Mary Poppins Miracolo nella 34esima strada A Christmas Carol Vacanze di Natale Lo schiaccianoci e i quattro regni

Ti piacciono le canzoni di Natale?

Con quale gioco ti diverti insieme alla tua famiglia il giorno di Natale? Tombola Il mercante in fiera Monopoly Scrabble Twister Jenga Giochi di carte come Briscola, Burraco ecc

Ricevi un regalo poco gradito: cosa fai? Ringrazio comunque, d'altronde basta il pensiero Ringrazio ma la mia espressione parla per me Dico chiaramente che non ho gradito il regalo

In quale social condividi maggiormente le foto del tuo Natale?

Quale regalo vorresti ricevere per Natale?

A Natale preferisci mangiare piatti a base di... Carne Pesce

Scegli una bevanda che non deve mancare sulla tua tavola di Natale Acqua Vino CocaCola Birra

