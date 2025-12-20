Esperta di Galateo spiega perché sarebbe meglio non regalare soldi a Natale. Ecco cosa ha dichiarato.

Perché non regalare soldi a Natale

Mancano pochi giorni al Natale e sono in molti gli italiani che stanno ancora pensando al regalo perfetto da fare a parenti o amici. Spesso tuttavia si sceglie una soluzione rapida e comoda, che fa felici tutti: i soldi. Ciò nonostante il Galateo non vede di buon occhio questa scelta e in queste ore a rompere il silenzio è stata l’esperta Elisa Motterle. Nel corso di un’intervista con FanPage, ha infatti spiegato perché sarebbe meglio non regalare soldi e in merito ha dichiarato:

“Ognuno fa come vuole, ma nella nostra cultura come venivano chiamati i soldi? Lo sterco di Satana. Posso mai regalare sterco? No. Quindi nella nostra cultura i soldi, i contanti si portano dietro comunque una fama un po’ di negativa. Poi è chiaro, oggi nessuno crede più veramente che il danaro sia sporco. In tema è un altro infatti. È che regalare soldi dà un po’ l’idea del: non ho voglia di pensarci, non ho idee, non voglio metterci del tempo a pensarci”.

Regalare soldi a Natale, come sottolinea l’esperta di Galateo, è visto come una mancanza di impegno. Elisa Motterle infatti spiega: “Nella nostra cultura regalare soldi è proprio visto come una mancanza di impegno. Sai come si dice da noi: è il pensiero che conta. Ma se ti regalo il soldo significa che il pensiero non mi ha neppure sfiorato”.

Ma non è tutto. L’esperta aggiunge che a fare la differenza è anche una confezione ben preparata o l’aggiunta di un bigliettino. A riguardo dichiara: “Fare il pacchetto è dire: non mi sono limitato a comprare qualcosa e basta, ma mi sono preso la briga di fare la confezione per te, di scriverti una riga, un bigliettino. È quello che fa la differenza”.

CREDITI FOTO: Bruno Bebert / Pool Monaco / Crystal Pictures / IPA

