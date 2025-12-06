Tony Renis torna con una nuova voce per “Merry Christmas in Love”

Tony Renis torna a Natale con una nuova voce. Tony Renis, instancabile protagonista della musica italiana, torna alla ribalta con una collaborazione dal sapore natalizio. Il celebre autore e produttore ha infatti rilanciato uno dei suoi brani più amati, Merry Christmas in Love, affidandone la nuova interpretazione alla voce raffinata di Dolcevita Noorè. L’artista, nome d’arte di Eleonora Porciatti, è la solista del trio vocale Le Dolce Vita.

Renis, noto per la sua energia senza tempo, continua a sorprendere. «Tony Renis avrà anche superato gli “anta”, ma a mio parere rimane uno dei cantautori più giovani che ci siano sul mercato: non conosce un attimo di tregua e ha lo stesso entusiasmo di quando io ho iniziato a lavorare, tanti anni fa», racconta chi lo conosce bene.

Un classico che si rinnova

La nuova versione di Merry Christmas in Love nasce dal desiderio di rinnovare un classico senza tradirne l’anima. Il brano, scritto da Tony Renis per la musica e da Marva Jan Marrow per il testo, aveva raggiunto il successo internazionale grazie all’interprete americana Renee Olstead.

Oggi, grazie alla collaborazione con Tony Labriola, creatore e scopritore del trio Le Dolce Vita, la canzone si veste di una freschezza moderna. Dolcevita Noorè interpreta il brano con eleganza e delicatezza, regalando al pubblico una nuova emozione natalizia.

Un incontro artistico speciale

Renis non nasconde l’entusiasmo per il progetto: «Roberto», racconta, «ti piacerà senz’altro e questa ragazza è davvero un talento: è una delizia sentirla cantare». E le sue parole trovano conferma al primo ascolto di questa versione.

La voce calda e luminosa di Noorè si fonde con l’arrangiamento elegante del pezzo, mantenendo intatta la magia originale ma introducendo un tocco contemporaneo. È una rielaborazione che unisce tradizione e modernità, proprio nello stile di Renis.

Armonia e musica per le feste

Con questa nuova collaborazione, Tony Renis conferma ancora una volta la sua capacità di scoprire e valorizzare talenti, senza mai fermarsi davanti al tempo. «Aveva ragione: la canzone è bellissima (ma quello lo sapevo) e bravissima è pure Noorè», si legge nel comunicato.

Una dichiarazione che sintetizza perfettamente lo spirito di questa rinascita musicale: un Natale fatto di musica, emozione e condivisione — come solo Tony Renis sa fare.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.