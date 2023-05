La figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota ospite a Verissimo ed è identica a sua madre

NEWS

Debora Parigi | 6 Maggio 2023

A Verissimo ospite la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Matrota

Negli anni Novanta una delle coppie più note dello spettacolo era formata da Natalia Estrada e Giorgio Mastrota. Lui volto della TV italiana, lei attrice spagnola diventata famosissima con Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, erano sempre inseguiti dai paparazzi. Nel 1995 hanno avuto una figlia, chiamata Natalia Mastrota. Ma la coppia si è separata quando lei aveva solo 3 anni.

Natalia non ha quindi ricordi dei suoi genitori insieme in una quotidianità famigliare. Ma ha raccontato che non le hanno mai fatto mancare niente e si è vissuta l’amore di entrambi in grande armonia. Lei oggi ha quasi 28 anni, ma ha deciso di prendere una strada totalmente diversa da quella dei suoi genitori. Niente mondo dello spettacolo quindi, ma si è rifugiata in montagna (passione di suo padre) e si è dedicata allo sport e ai cavalli (passione di sua madre).

Ma voi avete mai visto com’è la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota? Proprio oggi, sabato 6 maggio, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua vita. Ha un compagno e due bambini di 5 e 3 anni. Quindi è diventata mamma molto giovane. E quello che è saltato subito all’occhio non appena ha fatto il suo ingresso in studio è l’enorme somiglianza che ha con sua madre.

Natalia Mastrota ha raccontato alla conduttrice anche dei problemi alimentari che ha avuto da adolescente a causa anche delle diete che purtroppo andavano di moda quando era ragazzina. Ed è stato proprio lo sport e le cure a cui si è sottoposta a permetterle di uscire da questo brutto periodo.